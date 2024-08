Golfové Czech Masters ovládl Francouz Ravetto. Pomohla mu pauza, ale i nová láska, přiznává vítěz

Čerstvě zamilovaný francouzský golfista David Ravetto vyhrál největší tuzemský turnaj Czech Masters a na podniku Evropské tour zapsal nejvýraznější úspěch v dosavadní kariéře.

David Ravetto z necelých dvou metrů trefil střed jamky, sundal si čepici a zaťal pravou ruku v pěst. Při svém 49. startu na evropské Tour totiž zapsal první triumf.

„Je to tak. Už jsem nedávno vyhrál na menší Challenge Tour, už tehdy to pro mě hodně znamenalo, ale tohle je pro mě určitě největší vítězství. Přinese mi to spoustu pozitivních věcí, ale i hodně změn. Určitě to mojí kariéru posune o další krok,“ vyprávěl nadšeně sedmadvacetiletý Ravetto, který přiznal, že mu k titulu přispěla řada letních změn.

Po sérii nepovedených výsledků změnil svůj realizační tým včetně nejbližšího spolupracovníka - nosiče holí. A sám francouzský golfista přiznal, že mu pomohlo, že má jen pár týdnů starý vztah.

„Dal jsem týden úplný klid od golfu a vzal svoji novou přítelkyni na dovolenou. Až v posledních dvou týdnech jsem začal opravdu tvrdě makat. Přijel jsem s cílem se na hřišti co nejvíce bavit a povedlo se. Je neděle a já mám v ruce trofej.“

Zasloužená odměna

David Ravetto teď může nejen s přítelkyní slavit. Hráč ze čtvrté stovky světového žebříčku po největším vítězství v kariéře získal i pořádnou odměnu, v přepočtu skoro deset milionů korun.

Spokojení po posledním kole Czech Masters byli i dva Češi, kteří prošli skrz takzvaný cut do víkendových bojů zaručujících finanční odměnu - nakonec 71. Šimon Zach a 62. Filip Mrůzek.