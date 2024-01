Buď ho do konce roku prodáme, nebo uzavřeme. OKD odhalilo hospodaření golfového areálu

Kolik platí státem vlastněná těžební firma OKD svému někdejšímu majiteli Zdeňku Bakalovi za pronájem pozemků pod golfovým hřištěm? Server iROZHLAS.cz mohl konečně nahlédnout do hospodaření areálu, o kterém se nebylo možné dočíst ani v účetních závěrkách.

Podle nájemních smluv a jejich dodatků dostává Bakalova firma Asental Land od OKD za pronájem pozemků pod hřištěm asi 2,5 milionu korun ročně.

Podle ředitele OKD Romana Sikory firma nechtěla nic skrývat. Odmítání žádostí podle informačního zákona vysvětluje obavami, že by zveřejnění informací mohlo vést ke zvýšení nájemného za pozemky, které by OKD už nechtělo ročně na prodělečný areál vynakládat. Původní zpráva Karviná 5:00 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do golfového resortu Lipiny u Karviné | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jde o dědictví z dřívějších etap, které nám byl čert dlužen,“ zahajuje rozhovor s úsměvem generální ředitel OKD Roman Sikora. „Současný management, možná až na jednu výjimku, u toho tenkrát nebyl. Chápu to opravdu jako dědictví dřívější doby, se kterou se musíme nějak vyrovnat,“ tvrdí.

Odkazuje na golfový resort, který těžební společnost provozuje nedaleko Karviné.

Areál, který označuje za zdařilou ukázku, jak by mohla vypadat rekultivace pohornické krajiny, firma otevřela v roce 2012. Pět let resort fungoval jako součást soukromé firmy Zdeňka Bakaly a v roce 2018 jej společně s krachující firmou opět převzal do rukou stát.

A tady začal problém. Zatímco totiž nemovitosti v podobě golfového areálu přešly jako součást OKD na stát, pozemky pod areálem Zdeněk Bakala vyvedl přes své firmy do jeho společnosti Asental Land.

Nastala tak situace, kdy stát zachraňoval krachující těžební firmu, dříve vlastněnou Zdeňkem Bakalou, která ale přesto musí stále platit svému někdejšímu majiteli za pronájem pozemků pod golfovým hřištěm.

Jak šel čas s golfovým hřištěm Hřiště stojí na ploše, která byla historicky ovlivněná těžbou na dolech ČSA a Darkov. Postupně bylo území rekultivováno a pak se pro něj hledalo využití. Po dohodě s městem Karviná bylo rozhodnuto o vybudování golfového hřiště. Náklady na vybudování hřiště šly za společností OKD. 2007 – začátek vyjednávání správních rozhodnutí

začátek vyjednávání správních rozhodnutí 2008 – vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property

vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property 2009 – zahájení stavby golfového hřiště

zahájení stavby golfového hřiště 2011 – kolaudace golfového hřiště

kolaudace golfového hřiště 2011 – převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land)

převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land) 2012 – zprovoznění areálu

zprovoznění areálu 2017 – stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku

stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku 2018–současnost – stát skrze vlastněnou firmu provozuje golfový resort Lipiny

Ačkoliv se firma snažila získat pozemky do vlastnictví, podle Sikory jednání s Asentalem v tomto ohledu k dohodě nevedla. „Oni by nám pozemky prodali, ale ta částka byla taková, že bychom ji za to nechtěli dát,“ popisuje ředitel.

Proto platí státem vlastněné OKD nájemné Bakalově firmě dodnes. Server iROZHLAS.cz zajímalo, jak vysoký tento nájem je. Už v minulosti totiž OKD uzavíralo nevýhodné smlouvy, které firmu stály stovky milionů a které odhalil až zadaný audit.

Firma ale žádosti podle infozákona odmítala s tím, že jde o „citlivou obchodní informaci“, která by firmu mohla poškodit. Jak? Generální ředitel OKD Roman Sikora to při osobním setkání vysvětluje obavami, aby Bakalova firma Asental Land, které platí OKD výrazně nižší nájemné (přepočteno na metr čtvereční), než zbylým dvěma soukromníkům, nepožadovala jeho navýšení.

K tomu ale nakonec nedošlo a firma před koncem roku uzavřela s Asentalem smlouvu na zbytek roku 2024 – tedy do doby, dokdy OKD deklaruje, že si ještě plánuje golfové hřiště ve vlastnictví ponechat. Pro utajování informace tak podle ředitele už není důvod a firma nakonec souhlasila s tím, že hospodaření areálu prozradí.

Nízký nájem?

Jak vyplývá z nájemních smluv a jejich dodatků, do kterých mohl server iROZHLAS.cz nahlédnout, firma si i v tomto roce vyjednala nájemné v prakticky totožné výši, jako v předchozích letech.

„Asentalu platíme nově podepsaným dodatkem 4,18 koruny za metr čtvereční,“ vysvětluje ředitel Sikora s tím, že je to téměř nic ve srovnání s tím, jaký pronájem je dohodnutý se státem a zbylým vlastníkem části pozemku na ploše areálu – manžely Lamaczovými.

Jak už totiž dříve potvrdil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OKD mu platí 26,41 korun za metr čtvereční. Manželům Lamaczovým pak za jejich maličký pruh pozemku platí těžební firma podle Sikory 36,8 korun za metr čtvereční. Se všemi už údajně těžební firma uzavřela kontrakt na následující rok, a to po separátních jednáních.

Podívejte se, kdo co na území golfového areálu vlastní:

Přehled vlastnictví pozemků pod Golfovým resortem Lipiny | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Rozdíl ale spočívá ve výměře. Zatímco pozemky státu na území golfu vytvoří ročně nájemné ve výši 283 tisíc korun a manželů Lamaczových zhruba 62 tisíc korun, v případě Asental Landu jsou počty jiné.

„Těch metrů je tolik, že když to vynásobíte, tak vám vyjde zhruba 2,5 milionu korun za rok. Ta výměra je 60,56 hektaru,“ vysvětluje Sikora při pohledu do poznámek, kolik platí dominantnímu vlastníkovi pozemků pod hřištěm.

OKD pak pronajímá areál zase golfovému klubu. „Dostaneme od něj zhruba 1,7–1,9 milionu korun ročně. Takže jsme skoro na nule,“ říká Sikora. Do toho je ale třeba připočítat ještě náklady na provoz areálu a jeho personál. A ty už roční ztrátu prohlubují.

Od převzetí firmy státem tak OKD každý rok doplácí na tento resort mezi 5–10 miliony korun s anomálií v roce 2021, kdy firma doplácela 14 milionů korun. „Podstatné je to sanování záporného hospodářského výsledku golfového resortu – my ho nedotujeme ze státních peněz, ale z komerčně vydělaných peněz. Nehospodaříme s veřejnými prostředky,“ upozorňuje ředitel.

I když ale peníze pocházejí z komerční činnosti OKD, a ne z veřejných rozpočtů, stále jde o firmu ve stoprocentním vlastnictví státní firmy Prisko, potažmo ministerstva financí. A je tedy otázkou, zda by měla ztrátový areál provozovat, jak už v minulosti poukazovaly třeba auditorské zprávy firmy Ernst & Young. Podle auditora existovalo několik možností, jak s areálem naložit, aby na tom firma (potažmo i stát) ztratila co nejméně peněz. Nejhorší by podle zprávy bylo nedělat s areálem nic, což je ale realita do současnosti.



Chceme to prodat

Už za rok by se ale mohla situace změnit. Ředitel Sikora totiž upozorňuje, že sám vidí v prodělečném golfovém areálu problém už od svého nástupu do funkce. Ačkoliv zatím má státem vlastněná firma peníze, kterými může roční ztrátu sanovat, v dalších letech už to tak snadné nebude.

Firma totiž podle ředitele počítá se stále se snižujícími cenami uhlí, které přestává být společensky vnímáno jako „nosič energie“. Proto bude muset šetřit na technickou likvidaci posledního svého dosud fungujícího dolu nedaleko Karviné, ale také na budoucí investice do transformace firmy.

„Zatím si to (financování golfového resortu – pozn. red.) můžeme dovolit, ale do budoucna to už nechceme dělat a říkám tady s plnou a naprostou zodpovědností, že jsme si řekli, že když se nám to nepodaří prodat do konce roku 2024, tak to prostě zavřeme,“ prohlašuje kategoricky ředitel.



Jak dodává, o prodej areálu se už také několikrát pokoušel. Zatím však neúspěšně. „Co jsem tady za ten rok a tři čtvrtě, usilujeme o to, abychom golfové hřiště prodali. Osobně jsem ho nabízel třeba Třineckým železárnám, protože mají golfová hřiště v Ropici. U nich ale nebyl zájem. A nepochodili jsme ani u golfového klubu, který si od nás pronajímá vnitřní prostory,“ popisuje situaci ředitel a upozorňuje, že o prodeji areálu jednal také s Karvinou.

Město ale podle Sikory nemělo o prodělečný golfový areál zájem. Podle mluvčího Karviné Lukáše Hudečka ale vedení města o odkoupení areálu vůbec nejednalo. „Oficiální nabídku k odkupu golfového areálu Lipiny jsme od OKD neobdrželi. Z tohoto důvodu se vedení města tímto tématem vůbec nezabývalo,“ napsal mluvčí města Lukáš Hudeček.

„Téma jsme nakousli, ale protože o areál nebyl zájem, písemnou nabídku jsme zatím nepodávali,“ vysvětlila rozpor mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Nabídky prodeje troskotají podle Sikory především na extra nákladech, které s sebou vlastnictví areálu nese. „Například golfový klub má asi 400 členů, ale o koupi toho areálu nemají zájem. A to proto, že téměř celý areál stojí na pozemcích Asentalu, takže každý potencionální nový majitel by se dostal do situace jako my, že by musel platit nějaké roční nájemné,“ doplňuje.

Je to právě golfový klub, který nejvíce uzavření areálu ohrožuje. Server iROZHLAS.cz oslovil vedení s dotazy, co pro něj aktuální situace znamená a zda o možnosti uzavření areálu ví. Klub ale do vydání článku na zaslané dotazy neodpověděl.