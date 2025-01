Náš nejhorší zápas na turnaji, hodnotil trenér házenkářů prohru s Itálií. Nyní je čeká Tunis

Do zápasu šli jako favorité, ze hřiště odcházeli jako zpráskaní psi. Tak by se dalo popsat vystoupení českých házenkářů v úvodním duelu osmifinálové skupiny mistrovství světa proti Itálii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých házenkářů po osmifinálové prohře s Itálií

Fanoušci v dánském Herningu stranili podceňovaným Italům - a v závěru jim tleskali ve stoje a zpívali s nimi oslavné písně.

Za zvuků chorálu „Sara Perche ti Amo“ Italové skákali ve středovém kruhu, zatímco Češi odcházeli se svěšenými hlavami co nejrychleji z palubovky.

„Byl to nás nejhorší zápas na turnaji, to musel každý vidět. Nevycházelo nám skoro nic už od úvodu utkání. Neměli jsme proti Italům šanci, byli jednoznačně šanci, to je bez debat. Můj pocit není dobrý,“ řekl kouč národního týmu Xavier Sabaté.

Rozdíl třídy

Španělský trenér pak měl ke svým hráčům dlouhou promluvu v šatně. Čeští házenkáři totiž zaostali skoro ve všech důležitých statistikách. Soupeři darovali víc sedmimetrových hodů, měli míň útoků i střel a jejich gólmani propadli.

„My jsme na hřišti dnes jakoby nebyli. To není tak, že nás už čtvrtý zápas vychytá gólman, my prostě musíme do té brány spadnout a dát gól za každou cenu,“ hlesla spojka Lukáš Mořkovský.

A výsledkem nepovedeného koktejlu je prohra rozdílem třídy s týmem, který se až v posledních letech zvedl z chvostu evropské házenkářské mapy.

„Chceme do dalšího zápasu jít rozhodně s jinou energií a odhodláním, aby náš herní projev vypadal úplně jinak,“ dodal Mořkovský, který ví, že ve čtvrtečním utkání proti Tunisku budou reprezentanti hrát nejen o odvrácení další výsledkové blamáže, ale i o částečné obnovení fanouškovské důvěry.

Ta totiž po překvapivé, ale zasloužené prohře dostala velké trhliny.