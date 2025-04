Studentům předávám naději. I s depresivní poruchou jde dobře žít, říká 23letá Tereza z Nevypusť duši

Psychické potíže jsou u mladých lidí stále častější. I proto jezdí mluvit o duševním zdraví do českých škol nezisková organizace Nevypusť duši. Workshopem s názvem Duševní zdravověda prošlo zatím přes 18 tisíc středoškoláků a středoškolaček. Do tříd za nimi míří třeba 23letá lektorka Tereza, která má zkušenost s úzkostně depresivní poruchou. Praha 7:00 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Propagační banner organizace Nevypusť duši | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Přišlo mi, že jsem na všechno hrozně sama. Cítila jsem velkou únavu, měla jsem často bolesti hlavy, neměla jsem vůbec chuť k jídlu. Cítila jsem se izolovaně. Bylo mi obecně velmi těžko, prostě nijak,“ popisuje projevy úzkostně depresivní poruchy studentka vysoké školy Tereza.

První příznaky se u ní objevily kolem 13 let, vyhledala odborníky a teď o průběhu onemocnění i o prevenci duševních potíží mluví otevřeně s mladými lidmi ve školách.

‚Studentům předávám naději‘

Tereza patří mezi 40 lektorů, kteří jezdí s organizací Nevypusť duši do škol po celé republice. Interaktivní workshop s názvem Duševní zdravověda zažilo zatím přes 18 tisíc studentů. Cílem je ukázat, jak jde pečovat o psychiku, zvládat stres a nebát se říct si o pomoc.

„Když si někdo přečte o příznacích nějakého depresivního onemocnění, už tam nikdy není ten prvek naděje. A právě tu naději já jako lektorka s osobní zkušeností ukazuji. Studuji, pracuji, mám kolem sebe vztahy a přátele,“ přibližuje Tereza, která v podstatě funguje jako peer mentor. Sdílí a předává vlastní zkušenosti.

„Myslím si, že každý někdy prochází náročným obdobím, ale nemusí to nutně znamenat, že to období bude trvat už navždy. Jsou tu odborníci, kteří pomáhají.“ Tereza studentům ukazuje, jak duševní obtíže překonává.

„Z dlouhodobého hlediska je mi teď opravdu líp. Třeba si teď užívám, že začíná jaro. To mi dobíjí energii,“ vysvětluje studentka, která jako náctiletá vyhledala psychiatra a psychologa a chodí na terapie. „Vím, že je tu pro mě moje terapeutka a jsem ráda, že mě podpoří třeba ve složitějších obdobích jako je zkouškové. Je to prostor pro rozvíjení se.“

Radost z maličkostí

Lektorka Tereza před studenty v rámci Duševní zdravovědy mluví o maličkostech, které jí osobně pomáhají. „Často se hovoří o tom, ať člověk sportuje nebo je s přáteli, ale já zmiňuji maličkosti. Mně třeba pomáhá zachumlání do deky a to, že se kouknu na oblíbený seriál nebo sním něco sladkého. Mám také domácí zvířata,“ říká Tereza.

Studentům dává do tříd plakát se sedmi zásadami psychohygieny. Jsou o nastavování realistických cílů nebo o odpočinku.

Sama Tereza maturovala v roce 2021. Ke středoškolákům má tak věkově blízko. Vnímá to jako velké plus. „I mně někdy přijde, že mi jsou dnešní středoškoláci vzdálení třeba tím, jak mluví. Určitě ale ta věková blízkost hraje roli. Studenti a studentky nás mezi sebe hrozně hezky berou a často vzniká otevřený dialog a různé diskuze. A to mi přijde hrozně fajn.“

7 zásad zdravé psychohygieny | Foto: Nevypusť duši

Lektorka Tereza vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní a teď studuje sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. „V budoucnu bych svoji práci chtěla směřovat do školství a do prevence s tím, že bych se dál ráda dotýkala toho tématu duševního zdraví. Jde mi o to lidi směrovat tím správným směrem,“ uzavírá lektorka Tereza z organizace Nevypusť duši.

