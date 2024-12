Krejčí si s Atlantou zahraje semifinále NBA. Po výhře nad Knicks je v Las Vegas čeká Milwaukee

Basketbalisté Atlanty s českým reprezentantem Vítem Krejčím si zahrají semifinále Poháru NBA. Ve čtvrtfinále hraném v rámci běžné sezony NBA zvítězili na palubovce New York Knicks 108:100. Krejčí k tomu za osm minut na hřišti přispěl třemi doskoky a asistencí. Hawks v sobotu v Las Vegas čeká boj s Milwaukee o postup do pohárového finále. O něj si zahrají také Oklahoma City a Houston, který v závěru otočil zápas s Golden State a zvítězil 91:90. New York 8:24 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český rozehrávač se sice mezi střelce nezapsal, ale vedle tradičně dobré obrany získal i tři doskoky, z toho dva v útoku | Foto: Getty Images | Zdroj: Profimedia

Atlantu tradičně táhl s 22 body a 11 asistencemi rozehrávač Trae Young, který má navíc s New Yorkem a jeho fanoušky velkou rivalitu už od play off z roku 2021. Proto si závěrečné sekundy ve slavné Madison Square Garden náležitě užil a slavil gestem znázorňujícím házení kostek. Naznačoval tak, že Hawks jedou do Las Vegas, města hazardu.

„Jedeme do Vegas! Tak jsem to musel udělat. Před několika dny jsem to vymyslel s mým bratrem a je skvělé, že jsem k tomu měl příležitost,“ řekl Young. Atlanta prohrávala o 12 bodů, ale ve třetí čtvrtině získala duel pod svou kontrolu a do koncovky šla s dvouciferným náskokem, který už si v klidu pohlídala. I díky 24 bodům náhradníka De'Andreho Huntera.

A také díky přispění Krejčího. Český rozehrávač se sice mezi střelce nezapsal, ale vedle tradičně dobré obrany získal i tři doskoky, z toho dva v útoku. Právě 22 útočných doskoků bylo klíčem k úspěchu Hawks. Ti vyhráli sedmý z posledních osmi zápasů.

To Golden State Warriors se v poslední době trápí a potvrdili to i proti Houstonu. V sezoně už ho dvakrát porazili a celkově patnáctkrát v řadě, ale ve středu v důležitějším souboji nezvládli koncovku a těsně prohráli. Přitom tři minuty před koncem vedli o šest bodů, jenže už žádný další nepřidali.

Rockets zavřeli svou obranu, trojkou Freda VanVleeta a košem Alperena Senguna snížili na rozdíl jediného bodu a tři a půl sekundy před koncem na sebe vybojoval faul Jalen Green. Zachoval klid a dvěma trestnými hody rozhodl o výhře Houstonu. Nejlepším střelcem týmu byl s 26 body Sengun. Warriors táhl s 20 body Jonathan Kuminga, Stephen Curry přidal 19 bodů.

Výsledky NBA New York - Atlanta 100:108 (za hosty Krejčí 3 doskoky, 1 asistence), Houston - Golden State 91:90.