Baseballista Chlup míří do Japonska. Český reprezentant podepsal smlouvu s týmem Jomiuri Giants

„Nabídka přišla z ničeho nic, na plánování jsem měl několik týdnů. Tato příležitost by se nemusela opakovat, tak jsem ji vzal,“ řekl Chlup.

Pomohlo mu také vystoupení na předloňském World Baseball Classic, kde Češi skončili při premiéře v základní skupině čtvrtí a zajistili si účast i v dalším ročníku. Chlup tehdy zaujal odpalem proti domácí hvězdě Rokimu Sasakimu.

„Neměl jsem ani tušení, že by něco takového mohlo přijít. Od World Baseball Classic uběhly dvě sezony a z ničeho nic mi zavolal skaut z Giants, že si se mnou chtějí dát schůzku a pravděpodobně mi nabídnou smlouvu. Giants jsou jedna z největších organizací v Japonsku. Jako jedni z mála mají dva farmářské týmy a já začnu na té nejnižší úrovni. Můj cíl bude probojovat se postupně do nejvyšší japonské ligy NPB,“ uvedl Chlup.

Roční kontrakt

Vnější polař a jeden z nejlepších palkařů české historie podepsal smlouvu do listopadu 2025. Bude mít čas na to se v organizaci etablovat a pokusit se probojovat mezi stabilní členy týmu.

„Od skautů a šéfů organizace jsem dostal informaci, že mě jako mladšího hráče chtějí rozvíjet. Chtějí mě naučit japonský baseball. Budu mít více prostoru učit se. Myslím si, že mě chtějí na delší dobu. V Japonsku jsou limity pro cizince a budu tam jeden z mála. Profesionální sport funguje tak, že pokud někdo nehraje dobře, tak si okamžitě najdou náhradu. Takže budu dostávat více šancí, ale zároveň budu muset být produktivní,“ předpokládá Chlup.

Do Japonska odletěl český reprezentační už v úterý. Připojí se k třetímu týmu Giants, kde dohraje sezonu.

„Jejich sezona trvá do konce října. Jakmile přiletím, tak hned naskočím do zápasů. Po absolvování programu s národním týmem se vrátím do Giants a pravděpodobně pojedu na kemp pro jejich největší talenty do Mijazaki. Na konci listopadu se vrátím domů, absolvuji tady zimní přípravu a na začátku příštího roku poletím zpátky do Japonska,“ doplnil Chlup.

🚨BREAKING NEWS: Marek Chlup signed a 1-year Minor League contract with @TokyoGiants. 🇯🇵🇨🇿 This Czech slugger is headed to Tokyo!#baseballczech #giants pic.twitter.com/hJkgjQTJd7 — BaseballCzech (@BaseballCzech) September 25, 2024