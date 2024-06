Tysonův návrat do ringu se odkládá, legendárního boxera trápí žaludeční vředy. Youtuber musí počkat

Organizátoři v pátek oznámili, že zápas se uskuteční později v tomto roce. Dějištěm zůstává podle plánu stadion AT&T v texaském Arlingtonu, který je domovem týmu amerického fotbalu Dallas Cowboys a pojme 80 tisíc diváků.

Tysonovi se před týdnem udělalo špatně během letu. Podle svého týmu má potíže s žaludečními vředy. Lékaři mu doporučili v příštích týdnech jen lehkou zátěž, takže se nemůže připravovat na zápas.

„Chci poděkovat svým fanouškům po celém světě za jejich podporu a pochopení. Moje tělo je jinak v nejlepší formě od devadesátých let a brzy se vrátím k plnohodnotnému trénink,“ uvedl Tyson v prohlášení.

Bývalý šampion má na kontě 50 vítězství a šest porážek. Naposledy boxoval v roce 2020 s dalším veteránem Royem Jonesem v exhibici, která skončila remízou.

Sedmadvacetiletý Paul začal boxovat před několika lety a má za sebou deset zápasů. Mezi jehož soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA. Bilanci má devět vítězství a jedna porážka.

Jake Paul trying his best to intimidate Mike Tyson in the face off 😅 pic.twitter.com/X2UQY036eQ