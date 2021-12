Knockout nenahrajete, má jasno boxer Konečný. Youtuber Jake Paul ale podle něj nikdy nebude špička

Paul a Woodley se střetli už letos v srpnu a i tehdy se, byť na body, radoval o poznání méně zkušený herec, influncer, a dokonce i raper z Ohia.

Jenže nedělní zápas nabídl fanouškům dramatičtější podívanou, která navíc skončila efektivním knockoutem.

„Připravoval jsem si tu ránu. Věděl jsem, že se snaží vykrýt tu přímou ránu pravačkou, tak jsem to prohodil jako hák,“ popsal pro ESPN svůj největší dosavadní úspěch boxerské kariéry mladík, který se do povědomí veřejnosti dostal prostřednictvím sociálních sítí.

Opravdový knockout?

Právě na sociálních sítích se ale po zápase množily teorie, že Woodley měl s Paulem domluvený signál a následně se k zemi poroučel dobrovolně. Bývalý mistr světa ve velterové váze Konečný má o knockoutu však jasno.

Kdo je Jake Paul? Kontroverzní americká celebrita, která svoji kariéru zahájila v roce 2013 na streamovací službě Vine. Jeho popularita roste především na sociálních sítích (instagram, youtube, TikTok). Podle dostupných zdrojů si díky aktivitám na sociálních sítích vydělal už více než půl miliardy korun.

„To nahrát nejde. Můžete to cvičit a trénovat, jak chcete, ale to káóčko prostě bylo. Úder tam byl, Woodley byl fakt zabitej. To se prostě povedlo.“

Třiačtyřicetiletý Konečný svoji bohatou boxerskou kariéru oficiálně ukončil v roce 2013, ale i nadále si pochopitelně ve světě bojových sportů udržuje přehled.

Makat může, ale...

O více než jednu generaci mladší Američan by ale podle něj musel hodně dlouho sbírat zkušenosti, aby se mohl stát konkurenceschopný ryzím boxerům.

„Jake Paul může makat a trénovat, ale stejně mu bude hrozně dlouho trvat, než se dostane na rozumnou úroveň. Může být jakžtakž boxer, ale ne širší špička. Prostě velice průměrnej,“ hodnotí Paulovy kvality Konečný, který úspěšně vede například mistryni světa v mini muší váze Fabianu Bytyqi.

„On se může zlepšovat, ale i kdyby byl hodně talentovanej, tak může být dobrý třeba až za čtyři až pět let. Jedna věc je trénink a druhá věc jsou zkušenosti a ty se získávají ze zápasů. To nejde urychlit, ani kdyby vám to někdo sebelíp vysvětlil.“ uzavírá Konečný.