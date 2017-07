Místo freestylové tratě stačí trampolína. Z kola při tramp biku zůstane jen rám a řídítka

Do rodiny cyklistických sportů se prosazuje další, nejméně náročný na prostor. Jezdci nejdřív používali trampolínu a odstrojená kola jen k tréninku, tramp biku se ale věnuje víc a víc riderů, kteří dokážou ve vzduchu provést stále lepší triky. Praha / Kirchenlamitz 7:32 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světové šampionáty se konají v hale RadQuartier v Německu | Zdroj: www.radquartier.com

Dnes už je tramp bike sportem, ve kterém se konají mezinárodní soutěže a má i své mistrovství světa.

Zrodil se ale na německých zahradách. „Měl jsem u rodičů trampolínu a jednou jsem si upravil kolo, abych na něm mohl skákat,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz Robin Specht.

Německý jezdec říká, že tramp bike neobjevil, ale rozhodně ho pomohl zpopularizovat. Stále je mistrem Evropy a v Kirchenlamitzu nedaleko českých hranic šéfuje hale RadQuartier. Část největšího freestylového centra svého druhu u západních sousedů zaujímá vedle nájezdových ramp a molitanového doskočiště i velká trampolína.

Na ní se samozřejmě neskáče s celým kolem. Kola na něm nejsou potřeba, nikam se nejede, proto je tramp bike oproti jiným freestylovým disciplínám nenáročný na prostor. Základem je klasické „dirtové“ kolo, které je očesané o kola, řetěz, šlapky, atd.

Nebezpečné? Máme jiné vnímání rizika

Zbyde vlastně jen rám, vidlice a řídítka, pomocí kterých dělá jezdec ve vzduchu různé triky. Upravené kolo je pak nutné opatřit spoustou polstrování a omotávek, především na vidlici. To kvůli bezpečnosti, ostré části by mohly poškodit nejen trampolínu, ale také zranit jezdce. Ti si zatím kola vyrábějí hlavně svépomocí, už v září by se ale měla začít prodávat standardizovaná.

Je to nebezpečné? „Záleží, jak to slovo vnímáte. Myslím, že kluci, kteří dělají extrémní sporty, mají trošku jiné vnímání rizika než fotbalisté nebo provazochodci,“ směje se Robin Specht.

Zranění sice hrozí, ale často se nestávají. „Kola musí být z oceli nebo hliníku, protože na ně působí obrovské síly. Ostré části jsou obalené, takže na trampolíně je menší riziko, když k ní máte respekt a skáčete rozumně,“ dodává.

Menší riziko zranění oproti jiným podobným sportům a malá náročnost na prostor. To jsou výhody, díky kterým je tramp bike skvělým tréninkem triků a pohybu ve vzduchu pro BMX, freestyle či slopestyle. Freestylové sporty se jeho pomocí dají představit i v místech, kde není rampa či dráha, proto přibývá jezdců, kteří se tramp biku věnují.

Poslední mistrovství Evropy se konalo ve Švýcarsku, světový šampionát se koná v RadQuartieru. Na posledním MS předvedl Rus Sergej Vysockij jako první na světě dvojité salto.

„To bylo slávy. Abych byl upřímný, vůbec bych si nedokázal představit, že se bude skákat dvojité salto nebo backflip 360 (salto s dvěma otočkami ve vzduchu, pozn. red.),“ říká Specht, který se přesunul do role organizátora.

V soutěžním tramp biku mají jezdci minutu a půl na předvedení sestavy triků. Hodnotí je trojice rozhodčích, kteří vybírají nejlepšího jezdce a nejlepší předvedený trik.

„Je hezké vidět, jak se triky zlepšují a zlepšují. Musíte rozlišovat mezi technickými, riskantními a stylovými triky, takže nedokážu říct, který je nejlepší. Ale určitě budeme překvapeni, co nám jezdci na mistrovství světa na podzim předvedou,“ zve diváky i nové závodníky Robin Specht.