Házenkáře čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. ‚Černý kůň určitě jsou,‘ upozorňuje pivot Reichl

Čeští házenkáři rozehrají osmifinálovou skupinu mistrovství světa. K tomu, aby si udrželi šanci na účast ve čtvrtfinále, musí porazit Itálii, se kterou se utkají po dlouhých 21 letech. Soupeř z jihu Evropy dlouho patřil mezi házenkářské otloukánky, v posledních letech ale udělal ohromný posun vpřed. Herning (Dánsko) 11:19 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský brankář Domenico Ebner (vlevo) | Zdroj: Reuters

Italští komentátoři připomínají, že jejich tým se na elitní mezinárodní akci vrátil poprvé od roku 1997. A vystoupení je to zatím v Dánsku povedené a ryze jihoevropské: Od emotivního zpěvu hymny přes bujaré oslavy každého zákroku, gólu i vítězství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, koho mají italští házenkáři v týmu a komu budou čeští házenkáři na mistrovsví světa čelit

Italové na světovém šampionátu porazili Alžírsko i Tunisko, a před vzájemným soubojem jsou v tabulce v lepší pozici než papíroví favoriti zápasu Češi.

„Z papírových předpokladů určitě vycházet nebudeme, černý kůň určitě jsou. Jsou v laufu, což je plus pro ně, ale my se budeme soustředit na naši hru a určitě se budeme snažit ten zápas vyhrát,“ říká pivot národního týmu Vít Reichl.

Itálii v posledních letech dostala čtyři hráče do německé Bundesligy. Jasným tahounem týmu je brankář Lipska skvělý gymnasta Domenico Ebner.

„On je takový blázen. Takové typy gólmanů tým potřebuje, protože on to dokáže zbláznit. Jedním, dvěma zákroky se dostane do zápasu, do toho tunelu a to je pro tým strašně důležité, což vidíme v případě Italů,“ myslí si český gólman Tomáš Mrkva.

„Kvalitní gólman, do všeho jde naplno, strašně velké emoce. Je to takový skokan, ale je vidět, že i pracuje s videem a má ty hráče přečtené. Samozřejmě bude pro naše střelce velmi nepříjemný,“ doplňuje kouč Martin Galia, že Ebner i celý italský tým budou náročnější překážkou, než se na první pohled zdá.

Utkání Česko - Itálie začne v 18 hodin. V přímém přenosu zápas nabídne stanice Radiožurnál Sport.