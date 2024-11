Houston vyhrál na palubovce Minnesoty a zahraje si o Pohár NBA. Phoenix po pěti prohrách zabral

Basketbalisté Houstonu v NBA zvítězili na palubovce Minnesoty 117:111 po prodloužení a zajistili si tak postup do prosincového play-off Poháru NBA. Pro Houston to byla třináctá výhra celkově v sezoně, z toho třetí do tabulky pohárové skupiny A na Západě.

Třetí pohárovou výhru vybojovali také Milwaukee Bucks, kteří uspěli v Miami 106:103 a postup v poháru už by jim neměl uniknout. Naopak obhájci pohárového titulu z minulé sezoně Los Angeles Lakers prohráli ve Phoenixu 100:127 a postup se jim vzdálil.

Houston patří k nejpříjemnějším překvapením sezony a potvrdil to i v Minnesotě, kde sice přišel o náskok 18 bodů, ale přesto v prodloužení urval vítězství. To ho drží na třetím místě Západní konference.

Především ale znamená postup v druhém ročníku poháru. Hlavní zásluhu na tom má pivot Alperen Sengün, který zapsal triple double za 22 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Fred VanVleet přidal 27 bodů.

Milwaukee uspělo v Miami i bez své hlavní hvězdy Janise Adetokunba, jehož do hry nepustily problémy s kolenem.

Ale i bez nejlepšího střelce soutěže a druhého nejužitečnějšího hráče si Bucks poradili především zásluhou Damiana Lillarda, který se blýskl 37 body a 12 asistencemi a dotáhl Bucks k páté výhře v řadě. Dal také 8 z 20 trojek svého týmu.

Phoenix naopak proti Lakers prolomil šňůru pěti porážek, když konečně opět mohl nasadit svou nejsilnější sestavu, jelikož se po zranění vrátili Kevin Durant a Bradley Beal.

