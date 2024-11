Nejlepší čeští veslaři posledních let Vraštil a Šimánek ukončili kariéru. Na olympiádě v Tokiu byli čtvrtí

Nejlepší čeští veslaři posledních let Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek ukončili závodní kariéru. Na dvojskifu lehkých vah obsadili na olympijských hrách v Paříži šesté místo, před třemi lety v Tokiu byli čtvrtí. Dvaačtyřicetiletý Vraštil oznámil rozhodnutí skončit na sociálních sítích, o třináct let mladší Šimánek před několika dny na webu pražské Dukly, za kterou oba veslovali. Praha 13:17 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na mistrovství světa v Bělehradě 2023 | Foto: ČTK, Český veslařský svaz | Zdroj: Profimedia

„Je čas oficiálně oznámit konec mé soutěžní sportovní kariéry. Po téměř dvou desetiletích, kdy jsem měl tu čest a privilegium veslovat na nejvyšší mezinárodní úrovni, mě už neuvidíte na startu Světových pohárů, evropských a světových šampionátů nebo olympijských her,“ napsal Vraštil a poukázal na to, že veslařskou kariérou navázal na otce Miroslava, který se představil na třech olympiádách. On sám má na kontě čtyři olympijské účasti.

Vraštil se přitom ve vrcholném veslování prosadil až v pozdějším věku. „Moje cesta na vrchol zdaleka nebyla přímočará, do reprezentace jsem pronikl až ve 24 letech. Nezlomná víra a podpora mé rodiny se však vyplatila a moje bohatá reprezentační kariéra začala,“ uvedl Vraštil a zároveň poděkoval řadě veslařských parťáků i trenérům, kteří jej v kariéře provázeli.

Speciální poděkování věnoval Šimánkovi, s nímž závodil od roku 2017. „I když se nám nikdy nepodařilo dosáhnout na vysněnou medaili na mistrovství světa nebo olympiádě, je jedno vítězství, na které jsem neuvěřitelně hrdý: rozpoznání obrovského potenciálu Jiřího Šimánka a inspirace a motivace, aby vyrostl ve výjimečného sportovce. Být svědkem jeho vývoje a úspěchu bylo jednou z nejvděčnějších částí mé kariéry,“ podotkl Vraštil, medailista z mistrovství Evropy jako člen čtyřky bez kormidelníka lehkých vah.

Podobně se vyjádřil i Šimánek o Vraštilovi. „Až on mi ukázal, jak být správným profesionálem. Do té doby byl můj vztah ke sportu trošku fádní. Míra mě namotivoval se mu věnovat naplno. Inspiroval mě k dosažení cílů, což snad zužitkuju i v následujícím životě,“ ocenil Šimánek přístup dlouholetého parťáka.

Konec kategorie lehkých vah

V Šimánkově případě může konec kariéry souviset i s koncem kategorie lehkých vah, které se mezinárodní federace rozhodla již dále nepodporovat. Nebude už na programu příštích olympijských her v Los Angeles 2028. „Je to škoda. Byla to krásná disciplína, která dala možnost i jiným somatotypům podívat se na vrcholné akce. Spousta lehkých veslařů teď bude závodit i v těžkých vahách. A obstojí, klidně mohou i vozit medaile,“ řekl Šimánek.

Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek potvrdili, že patří k té nejužší světové špičce a na olympijském kanálu si vyjeli skvělou šestou příčku. Je to nejlepší umístění českého veslování v Paříži.Parádní práce! #Rowing #Paris2024 pic.twitter.com/q5RSgtGvSv — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 2, 2024

Šimánek již v závěru kariéry začal pracovat v rodinné firmě specializující se na bazénovou chemii a technologie, Vraštil své další kroky veřejně nespecifikoval. Na Fakultě tělesné kultury v Olomouci ale studoval obor zaměřující se na duální kariéru vrcholových sportovců.

„Nyní je čas posunout se vpřed, změnit úhel pohledu a začít sdílet znalosti a zkušenosti s další generací sportovců. Doufám, že můj příběh a cesta mohou sloužit jako inspirace a ukázat, že vytrvalost se vyplácí. Ostatně, jak říká můj kamarád Radek Šimčík, ‚samo se to nenatrénuje‘,“ dodal Vraštil.