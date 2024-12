Z nechtěného hráče oporou. Americký fotbalista Wilson táhne v NFL Pittsburgh, platí ho ale dva kluby

Národní liga amerického fotbalu NFL už se pomalu blíží do play-off. Nejlepším týmem soutěže jsou zatím podle očekávání obhájci titulu Kansas City Chiefs, kteří ze třinácti zápasů jenom jednou prohráli. Co naopak je překvapením, jsou výkony Pittsburghu Stealers, kteří mají bilanci deseti výher a tří proher. K oporám týmu patří quarterbeck Russel Wilson, který přitom spadl Pittsburghu tak trochu do klína.

