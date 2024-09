Hráče NFL spoutali policisté krátce před zápasem. Hill po propuštění skóroval a slavil stejným gestem

Cestou na zápas jen blok od stadionu Miami policie zastavila wide recievera Tyreeka Hilla za bezohlednou jízdu. Přestože Hill spolupracoval a nekladl odpor, tak ho jeden z mnoha policistů, kteří incident řešili, složil na zem a spoutal.

Zákroku si všimlo pár dalších hráčů Miami, kteří se za Hilla přimluvili, a tak byl provinilec nakonec propuštěn. Při zápase pak za stavu 7:17 Hill zachytil přihrávku na vlastní polovině hřiště a po více jak sedmdesátimetrovém běhu skóroval touchdown.

A při jeho oslavě samozřejmě využil toho, co se mu přihodilo před utkáním - takže dal ruce za svá záda a nechal se imaginárně spoutat a zatknout jedním ze spoluhráčů.

Americká policie už tak trochu přiznala své pochybení, když jednoho ze zatýkajících příslušníků postavila mimo službu.

If Tyreek Hill scores a TD today and DOESN'T have his teammates pretend to detain and handcuff him for a celly, he's not playing right



pic.twitter.com/c3qS8Xau2m