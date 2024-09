‚Jsme rádi, že zájem je obrovský.‘ Trenéra para hokejistů Břízu těší zájem o rozvojové kempy

Česká para hokejová reprezentace uspořádala v Třinci kemp pro začínající handicapované sportovce. Na led Mini Werk Arény dorazily dívky, dospělí ale i šestiletý chlapec.

„Ahoj, jsem Darek, hrál jsem od šesti let a teď mi je šest a půl,“ představuje se nejmladší para hokejista, který se zúčastnil náborových kempů české reprezentace.

Díky pravidelným soustředěním se může malý Darek nejen sportovně rozvíjet, ale také pozná zajímavé haly. Třeba třineckou Mini Werk Arénu.

„Teď jsme tady v Třinci a minule jsme byli v Brně. Baví mě to hrozně,“ říká nadšený mladý talent, který začal s para hokejem teprve v únoru, ale na speciálních sáních se pohybuje s velkou ladností. Vedle pravidelných rozvojových kempů trénuje i na Spartě.

„Poprvé jsem nastoupil do Prahy a když jsem tam byl, bylo to super, protože jsem tam měl Zdeňka Krupičku a bylo to dobrý,“ vystihuje myšlenku celého projektu šestiletý Darek.

Zájem i u dívek

Nováčci se mohou zlepšovat po boku hvězd domácí reprezentace jako je Zdeněk Krupička nebo Radek Zelinka a mají tak o motivaci postaráno. S průběhem kempů je spokojený také trenér národního týmu Jiří Bříza.

„Je to velice důležité, protože podpora generační obměny bude zase brzy a my musíme rozvíjet mladé. Jsme rádi, že zájem je obrovský, máme tu obrovský rozptyl věku. Jsme rádi, že tu máme šestiletého, nebo i padesátiletého nováčka,“ doplňuje hlavní kouč české para hokejové reprezentace, kterého může těšit, že si cestu k tomuto sportu nacházejí také dívky. Do Třince jich přijelo celkem pět.