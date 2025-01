Doufám, že se výkonnost zvedne a ustálí, říká trenér českých sdruženářů Zeman před závěrem sezony

Osmý lednový den bude Harrachov hostit republikový šampionát skokanů a závodníků v severské kombinaci. Tamní můstek i běžeckou trať už v závěru roku sdruženáři vyzkoušeli při kontrolním závodě, který vyhrál Jiří Konvalinka. Pochopitelně za dohledu reprezentačních trenérů Tomáše Vančury a Martina Zemana. Ten nejprve okomentoval dosavadní průběh sezony. Praha 18:21 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdruženář Jiří Konvalinka | Foto: Klaus Pressberger | Zdroj: APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / Profimedia

„Začali jsme závodit ve Světovém poháru. Jirkovi Konvalinkovi se povedlo maximum ve Světovém poháru, co kdy dosáhl, když byl 24. ve finské Ruce. Poté některé jednotlivé výkony byly ok, ale bohužel další umístění v top třicet jsme nedosáhli,“ říká k dosavadní sezoně trenér českých reprezentantů Martin Zeman. Jedničkou týmu je dvacetiletý Jiří Konvalinka.

„Podařilo se mi vylepšit své dosavadní maximum co se týče výsledku ve svěťáku. To jsem hodnotil velice dobře a byl jsem za to rád. Od té doby se ale trochu hledám, ve skokanské i běžecké části. Snažím se jen soustředit na to, co dělám, a doufat, že se to postupem času vrátí a bude se to zase zlepšovat,“ věří Konvalinka.

Nevyrovnanost výkonů rodákovi z Harrachova pochopitelně radost nedělá. Navíc je možná pod tlakem, právě od něj se v případě reprezentace očekávají nejlepší výsledky.

„Jsem takový, že se do tlaku dostávám sám kvůli sobě. Zbytečně si nastavuji vysokou laťku a chci od sebe více, než je v tu chvíli možné. To je moje jediné svázání. Ale doufám, že do budoucna na tom zapracuji a bude to lepší,“ dodává česká sdruženářská jednička.

Lepší výsledky by si pak přál někdejší bronzový medailista z juniorského mistrovství světa 2018 šestadvacetiletý Jan Vytrval.

„Po letním šampionátu jsme byli hodně pryč na kempech. Připravovali jsme se jak skokansky, tak běžecky na lyžích. Myslím, že příprava se relativně povedla. Minimálně na můstku jsem se cítil nejlíp, co jsem se kdy cítil. A běžecky jsme to nechali tak, abychom měli vyladěnou formu až na mistrovství světa na konci sezony. Takže se teď ještě docela trápím, ale už se rozjíždím a pocit už mám na běžkách lepší, než na začátku sezony,“ věří ve zlepšení Vytrval.

Třetím do reprezentační party je sedmadvacetiletý Lukáš Daněk. Na můstky a do běžecké stopy se vrátil po dvouleté pauze a operaci kolena.

„Návrat do plné přípravy, kdy jsem už neměl nějaké velké omezení s kolenem. Furt tam nějakou bolest cítím, ale už zvládám víceméně všechny tréninky dělat naplno. Takže to jsem pak jel s klukama, to byl přelom října a listopadu, na ledovou stopu Gappa skákat v Garmischi. Odtamtud jsme přejížděli na první sníh do Davosu na běžky,“ popisuje návrat po zranění.

„Pak to bylo po návratu do Česka trochu těžší. Sněhový podmínky tu nebyly ideální, takže to byla nějaká suchá příprava bez skoků. Byla tam čtrnáct dní pauza, než připravili můstky v Rakousku. Tam jsme pak odjeli na posledních deset dní na přípravu před prvními závody a Kontinentálním pohárem,“ přiznal potíže v přípravě Daněk.

Přelom starého a nového roku sdruženáři věnovali přípravě v Harrachově, kam se znovu vrátí osmý lednový den při mistrovství republiky. Společně se skokany. Po závodech Světového poháru přijde na přelomu února a března na řadu mistrovství světa v norském Trondheimu.

„Doufám, že se výkonnost nějakým stylem ustálí a trochu zvedne. I tím, že začátek sezony je trochu náročný, třeba pro Jirku Konvalinku, který poprvé startuje všechny závody Světového poháru. Tak aby se výkonnost ustálila a povedly se nějaké výsledky,“ uzavřel kouč Martin Zeman sdruženářské povídání.