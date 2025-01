Bojovník Procházka před zápasem s Hillem trénoval i v Japonsku, získal černý pásek v karate

MMA zápasník Jiří Procházka vyráží do Ameriky, kde se za dva týdny utká v nejprestižnější světové organizaci UFC s domácím bojovníkem Jamahalem Hillem. Po červnovém prohraném boji o titul v polotěžké váze se český zápasník rozhodl pro obměnu přípravy. Měsíc strávil v Japonsku, kde dřív bojoval v organizaci Rizin. Praha 16:22 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Jiří Procházka poté, co rozhodčí ukončil titulový zápas ve prospěch Brazilce Alexe Pereiry | Foto: ČTK/AP

„Tam šlo čistě o to navnímat japonského ducha, atmosféru těch gymů a tradičního karate a zajít na místa, kam jsem chodíval před zápasy v Rizinu. Tam si to obejít, setkat se i s vedením Rizinu,“ vysvětluje MMA bojovník Jiří Procházka, proč začlenil do přípravy na zápas s Američanem Jamahalem Hillem měsíční pobyt v Japonsku.

Jeho součástí bylo i to, že splnil zkoušky a získal černý pasek v karate. Konkrétně ve stylu kjokušin, ve kterém soupeři nepoužívají chrániče a údery dávají plnou silou.

„S karate mám zkušenosti od mých sedmnácti. Sice jsem dělal tradiční styl, ale ve všech stylech je zaměření na to stejné, i když kjokušin je nejtvrdší z těch stylů. Přistupoval jsem k tomu stejně, jako bych šel na zápas,“ prozrazuje český zápasník.

Po měsíci v Japonsku pak Procházka strávil měsíc v Mexiku, kde absolvoval vysokohorské soustředění ve speciálním institutu vedeném přímo organizací UFC, ve které zápasí.

„Nechtěli, abych to až tak vyzdvihoval, protože si to zatím drží komorně jen v tom Mexiku. Ale musím říct, že je to tam fakt super,“ popisuje Procházka.

Pobyt ve Střední Americe navíc zápasník využil i pro vysokoškolské studium.

„Teď dodělávám magisterské studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Dohodli jsme se na tom, že součástí diplomové práce bude, že udělám výzkum krevního rozboru před vysokohorským tréninkem a po něm, monitoring všech funkcí, tepovky a tak dále, v zátěži,“ přibližuje český MMA zápasník, který pak už prosinec zase strávil doma v Brně předzápasovou přípravou, na kterou je zvyklý.

V pátek odletí do Ameriky, kde ho v sobotu 18. ledna čeká konkrétně v Los Angeles zmíněný zápas s domácím Hillem. O titul v něm tentokrát nepůjde.