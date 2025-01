Máme obrovské bivaky, aby se sbližovali amatéři s profesionály, těší Macíka návrat k ‚duchu Dakaru‘

Pátečním prologem začne slavný dálkový motoristický závod Rallye Dakar. Na start se v Saúdské Arábii postaví také obhájce titulu Martin Macík. Ten nedaleko města Biša už se svým týmem chystá na první kilometry nový kamion, který dostal jméno Bohouš. Biša (Saúdská Arábie) 13:28 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík na tiskové konferenci před Rallye Dakar 2025 | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Domluvili jsme se, že bychom měli dát našemu týmu prostor se vyjádřit k tomu, jak se budou jmenovat další dva kamiony. Musíme už rok dopředu plánovat výrobu, protože musíte udělat veškerou administrativu, veškeré dokumenty,“ vysvětloval Martin Macík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport ze Saúdské Arábie, kde se letos Rallye Dakar pojede pošesté v historii, jak nové vozy a jejich jména vznikaly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si závodníka Martina Macíka před startem Rallye Dakar

„V tomhle případě, když jsme se dozvěděli, co přišlo, jako Cyril a Metoděj, Bob a Bobek a podobné věci, tak jsme zůstali u toho, že vymýšlíme jména s tátou. Ale většinou s myšlenkou přijde táta. Dáme si na stůl několik jmen a z toho vybíráme ta česká, která se nám líbí,“ přiznává, že nakonec jméno nového kamionu vybrali „postaru“.

Tentokrát zvítězil Bohouš, který tak nahradil loni na slavném závodu vítězného Čendu. Ambice má Macík a spol. stále stejné, ty nejvyšší. Po měsících příprav chce na vrcholu sezony znovu uspět a těší ho i snaha organizátorů vracet se ke kořenům.

„Máme obrovské bivaky mimo města, aby tam byl ten duch Dakaru, snaží se k tomu vracet. Nevím, jak ta plocha může být velká, ale je to obrovský, naprosto rovný, uválcovaný plac, kam naženou tři až pět tisíc lidí se všemi auty a kamiony,“ popisuje loňský vítěz v kategorii kamionů změnu v ubytovávání závodníků

„Je to pouštní závod, navigační závod a má to být opravdu těžký závod. Musíte spát v poušti, musíte se o sebe postarat, ať už je to hygiena nebo lidé. I když tady máme obytňáky a všechny různé možnosti, které dnes jsou, od kuchařů po maséry. Díky tomu, že se to zlepšuje, tak to ztěžují, aby ta náročnost byla takhle velká,“ kvituje Macík rozhodnutí organizátorů.

„I proto máme takovéhle bivaky. Říkají: ‚Nebudeme na hotelu ve městě, ale budeme uprostřed pouště a budeme tam spát všichni.‘ Včetně těch Sainzů, Loebů a těchto lidí. Aby si to užili všichni mezi sebou a sbližovalo to amatéry s profesionály. A to si myslím, že je duch Dakaru,“ vysvětluje Macík.

Závodníky čeká na letošní Rallye Dakar i proto pekelný první týden, už ten hodně napoví, jak na tom kdo je.