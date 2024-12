Silniční cyklistice vládl Tadej Pogačar. V roce 2024 dominoval na Giro d'Italia, Tour de France i na MS

O vánočním čase si připomínáme nejúspěšnější české i světové sportovce tohoto roku. V silniční cyklistice naprosto dominoval Slovinec Tadej Pogačar. V roce 2024 ovládl Giro d'Italia, Tour de France i mistrovství světa. Kraloval ale i na dalších závodech. Jaký byl příběh cyklistického fenoména? Příběhy roku 2024 Praha 10:21 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tadej Pogačar | Foto: Silvia Colombo | Zdroj: Profimedia

Slovinec Tadej Pogačar píše dějiny světové cyklistiky a tento rok je zatím nejslavnější kapitolou. Jak ho zastavit? Přesně takovou otázku si pokládají jeho protivníci. Vždyť Pogačar vyhrál cyklistický double a mistrovství světa.

Poslechněte si, jak výjimečný rok 2024 prožil hvězdný cyklista Tadej Pogačar

Možná právě na začátku sezony se totiž udál klíčový moment. Tadej Pogačar vyměnil svého trenéra. Odmalička byl trénován Španělem Iňágem Sanem Milánem. Na konci minulého roku ale přišla změna a novým koučem slovinského jezdce se stal Javier Sola.

„Myslím si, že to byl dobrý krok, protože s předchozím trenérským vedením se dostal do určité fáze, ale jinak cítil, že tam je určitá rezerva. Je to vždy riskantní, ale tohle se zadařilo. Letošní sezona ukázala, že to byl krok správným směrem,“ řekl o změně trenéra cyklistický expert Radiožurnálu Sport a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.

Vzhůru za doublem

Pogačar vyhlásil jasný cíl, vyhrát double. Giro d'Italia a Tour de France. Něco, co se naposledy povedlo Marcu Pantanimu v roce 1998, tehdy Slovinec ještě ani nebyl na světě.

Pogačar druhou etapu Gira ovládl a od tohoto momentu nosil růžový trikot pro vedoucího muže závodu. A nesundal ho až do samotného konce. Při své první účasti na Giru d’Italia celý závod ovládl, a to naprosto dominantním způsobem. „Asi mi to všechno dojde, až budu doma relaxovat. Teď je to naprosto šílené, až pak si uvědomím, co jsme s týmem dokázali,“ řekl výjimečný závodník.

Měsíc po Giru čekala Pogačara Tour de France. Hlavními aktéry ročníku ale byli hned od začátku dva muži, Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. Dva naprosto jiní jezdci. Rozhodujícím faktorem nejspíš byly vrchařské etapy v Pyrenejích, kde Pogačar předvedl dva dny za sebou neuvěřitelný výkon. V tu chvíli už bylo téměř rozhodnuto. Slovinský jezdec vedl po 15. etapě o více než 3 minuty.

„Miluji vítězství tady v Pyrenejích. Nevím, čím to je. Mám rád je a ony mají rády mě. Jen ať to tak zůstane,“ smál se slovinský cyklista.

A Pogačar nesundal pedál z plynu až do poslední etapy a Vingegaarda už v podstatě nepustil do hry. Do finální individuální časovky šel s náskokem 5 minut a jistotou toho, že pokud nespadne, nebo se nestane nic nepředvídatelného, tak si dojede pro vysněný double.

A to se také stalo a navíc s grácií, když Pogačar ovládl o minutu i závěrečnou individuální časovku. Poprvé tak od roku 1998 svět poznal člověka, který dokázal vyhrát Giro i Tour v jednom roce. „Jsem šťastný z dalšího vítězství na Tour de France. Díky našim soubojům to byla jedna z nejbláznivějších Tour v historii. Náš nutriční specialista je na nás pěkně naštvaný. Ve stoupání na nás od někoho létaly brambůrky a ty my při závodě jíst nesmíme,“ bavil Pogačar.

To ale nebylo vše. Hvězdný Slovinec dokázal i to, co nikdo nečekal. Vyhrát mistrovství světa v silniční cyklistice, a to mimořádným způsobem, když zaútočil 100 kilometrů před cílem a posledních 51 kilometrů šlapal úplně sám. „Sezona 2024 v podání Tadeje Pogačara je jedna z nejikoničtějších silničních cyklistických sezon v historii,“ uznal expert Ježek.

Tadej Pogačar si mohl nasadit jako první jezdec po 37 letech trojkorunu pro cyklistu, který vyhrál Giro-Tour a mistrovství světa.