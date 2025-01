Krejčí se 20 body blýskl proti Torontu a vylepšil si osobní maximum, Atlanta na soupeře nestačila

Zraněními zdecimovaní Hawks prohráli s Raptors podruhé během tří dnů, po čtvrté porážce za sebou už mají pasivní bilanci (22-23) a klesli na devátou příčku Východní konference.

Krejčí si o bod vylepšil dosavadní maximum z loňského dubnového utkání proti Charlotte. V duelu s Raptors, do něhož nezasáhli spoluhráči Jalen Johnson, Zaccharie Risacher nebo De'Andre Hunter, ale jeho tým od druhé čtvrtiny zaostával a prohrával i o 28 bodů.

O bod méně než Krejčí nastřílel Oneka Okongwu, který přidal i 8 doskoků. Hvězdný Trae Young se sice postaral o 16 bodů, ale coby lídr NBA v počtu asistencí nezaznamenal za tři čtvrtiny ani jednu finální přihrávku a ve výsledku skončil na čtyřech.

Navíc se dopustil dohromady 11 ztrát míče z celkových 24 svého celku. Raptors vedli Scottie Barnes s 24 body, 12 doskoky a 7 asistencemi, RJ Barrett s Chrisem Boucherem dali každý 23 bodů.

Nejlepším střelcem sobotního programu byl se 40 body James Harden, jenž pomohl Los Angeles Clippers k domácí výhře 127:117 nad Milwaukee.

Harden proměnil 12 z 24 střel, všech 12 šestek a přidal i devět asistencí. S 33 body mu sekundoval Norman Powell. V poraženém týmu zaznamenal Janis Adetokunbo 36 bodů a 13 doskoků, Damian Lillard si připsal triple double za 29 bodů, 10 doskočených míčů a 10 asistencí.

Šlágr mezi Clevelandem a Houstonem pro sebe v poměru 135:131 rozhodli hostující Rockets. S 26 body je vedli Jalen Green a Alperen Sengun, triple double za 23 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí si připsal Amen Thompson.

Lídrem Cavaliers byl Darius Garland s 39 body nebo 9 asistencemi, ale třetí porážce vedoucího týmu Východní konference za sebou nezabránil. Houston si třicátou výhrou v sezoně upevnil druhé místo v Západní konferenci.

