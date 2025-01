Paříž očekává basketbalový svátek. Fanoušci se dočkají dvou duelů NBA i s Wembanyamou

Paříž v těchto dnech žije basketbalovým driblováním. Do francouzského hlavního města se totiž vrátila americká NBA. Vůbec poprvé se tam odehrají hned dva zápasy nejvyšší americké basketbalové soutěže. A v Accor Areně u toho nebude chybět ani francouzský basketbalový fenomén Victor Wembanyama. Paříž 11:43 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Victor Wembanyama (archivní foto) se představí fanouškům při zápasech NBA v Paříži | Foto: Isaiah J. Downing- | Zdroj: Reuters

Rodné město, módní přehlídka prestižního návrhářského domu nebo utkání fotbalové Ligy mistrů. Program Victora Wembanyami se tento týden netočí jen kolem basketbalu. Všude se ale opakuje podobný scénář - lidé skandují jeho jméno a v davech žádají o autogram.

„Je to prostě ta nejúžasnější věc se vrátit domů. Jsem opravdu rád, že můžu pomoci dětem, které jsou v podobné situaci, jako jsem býval já,“ říká hvězdný basketbalista.

Victor Wembanyama je prvním francouzským basketbalistou, kterého si tým NBA vybral hned v prvním kole draftu. Pozornost budí i svou postavou. Měří přes 2 metry a 20 centimetrů a nosí boty číslo 55.

I s takovou tělesnou konstitucí ale dokáže hrát takřka na všech pozicích – nejen, že umí doskakovat a bránit, ale taky přihrávat, obehrávat, driblovat a střílet. Proto ho legendární americký basketbalista LeBron James označil za mimozemšťana.

„Je to prostě komplexní hráč. Je velký, ale zároveň velmi pružný, dokáže střílet i trojky,“ vyzdvihuje Wembanyamovy hráčské kvality mladá francouzská basketbalistka Anna.

Americká NBA přicestovala do Paříže i s konceptem tzv. NBA Clinic. Desítky francouzských dívek a chlapců se na několika místech v Paříži učí basketbal.

„Už umím smečovat, ale zatím jen na malém koši, který mám doma. Chtěl bych být profesionálním basketbalistou NBA, tak jako Wembanyama,“ říká dvanáctiletý basketbalista, který má o své hráčské budoucnosti poměrně jasno.

Americký styl trénování

Trenéři, kteří se věnují mladým nadějím, se snaží basketbal v Paříži směřovat americkým stylem.

„V některých evropských klubech hráče tak trochu rozmazlují, netlačí je, nenutí je zajít do nepříjemných pozic. Američtí trenéři hráčům neustále opakují, ať to zkusí znovu a to až do chvíle, kdy se jim to opravdu podaří. Rozvíjí tímto způsobem jinou mentalitu, i jinou formu basketbalu,“ říká jedna z francouzských trenérek Aïssata Dansoko.

Paříž hostila první NBA zápasy už začátkem 90. let. Podle radního pro sport Pierra Rabadana se americká nejvyšší basketbalová soutěž vrací i proto, že francouzské hlavní město dokáže nabídnout zajímavý a ambiciózní doprovodný program.

„Američané se opravdu rádi vrací do Paříže. NBA může těžit i z kulturního dědictví, které tady máme. I to americkou soutěž propaguje ve světě,“ myslí si Rabadan.

Hodiny basketbalových nadšenců se zastaví přesně v osm hodin večer, kdy je na programu duel Indiany Pacers se San Antoniem Spurs. Druhé utkání stejných soupeřů je naplánováno na sobotu.

