Muchová je podruhé za sebou v semifinále US Open, Brazilku Haddadovou porazila po dvou setech

Karolína Muchová postoupila podruhé za sebou do semifinále US Open v New Yorku. Osmadvacetiletá tenistka porazila nasazenou dvaadvacítku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie za hodinu a 25 minut 6:1, 6:4.

