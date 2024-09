Úspěšný servis je velká pomoc. Jsem ráda, že jsem ušetřila pár sil, těší Muchovou po úspěšném osmifinále

Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open do čtvrtfinále. Ve velké pohodě hrající česká reprezentantka porazila v New Yorku světovou pětku Paoliniovou dvakrát 6:3. „Kdybych povolila, tak vím, že by se dokázala dostat zpátky do zápasu a mohlo by se to zvrtnout,“ prohlásila po vítězném utkání v rozhovoru pro Radiožurnálu Sport. Od zpravodaje z místa New York 13:16 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: Profimedia

Z pohledu fanouška ten zápas vypadal, jako by se vás, s prominutím, netýkal. Jak jste zápas vnímala přímo na kurtu?

Děkuji, to jsem asi dobrá herečka. Na začátku jsem byla nervózní a necítila jsem se nejlépe. Poté se mi podařilo držet servis, začal jsem si více chodit pro těžší míče a padalo mi to. Jsem ráda, že mi to fungovalo, přestože jsem se necítila úplně skvěle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Karolíny Muchové po postupu do čtvrtfinále US Open

Jaký je pocit bez komplikací porazit světovou pětku?

Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech a ušetřila pár sil. Když bych povolila, tak vím, že by se dokázala dostat zpátky do zápasu a mohlo by se to zvrtnout.

Jak vás těší úspěšnost servisu? Ve druhém setu jste zde ztrácela minimum míčů.

Je to velká pomoc, snažila jsem se hrát hodně od těla Paoliniové. Je menší a tohle na ní funguje.

Nyní máte den volna. Jak bude vypadat vaše příprava na čtvrtfinále?

Máme nějaké povinnosti pro turnaj a rozhovory, poté pojedeme na hotel a tam mám klasickou regeneraci a masáž. Chtěla bych jít do města, teším se na večeři a tam se uvolním. V úterý ale ještě musím trénovat a připravit se na zápas.

Karolina Muchova's resurgence continues into the US Open quarterfinals! pic.twitter.com/fKhT2km9wg — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2024