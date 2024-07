Už jsem si mohl balit kufry, usmíval se Macháč po velkém obratu s Belgičanem Goffinem

Poprvé vyhrál ve Wimbledonu, poprvé na grandslamu otočil zápas ze stavu 0:2 na sety, a také se dostal z vedení soupeře 5:0 na gemy v rozhodující sadě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Tomáš Macháč po obratu v zápase s Davidem Goffinem

„Je to krásný pocit. Vše, co odehraji, tak je bonus. Dnes už jsem si mohl balit kufry, takže jsem rád, že můžu hrát,“ usmíval se Tomáš Macháč, pro kterého to byl výjimečný zápas z mnoha dalších důvodů. Kvůli podmínkám byl rozložený do dvou dnů, a vůbec na něj nemělo dojít.

„Z 0:2 na sety, to se stává docela málo, když to vezmu procentuálně a pak ještě 0:5 v pátém setu, to jsem tomu nasadil úplnou korunu,“ dodal český tenista.

Vždyť původně měl hrát na centrálním dvorci s domácí legendou s Andym Murrayem, jenže ten se nakonec odhlásil, a český tenista o slavnostní duel přišel.

„To byla trochu panika ten den. S Andym jsem měl dobrou bilanci 2:0 a těšil se na zápas, samozřejmě by to bylo náročné proti publiku,“ vyprávěl Tomáš Macháč, který dostal za soupeře Belgičana Goffina, šťastně poraženého z kvalifikace, ale někdejšího hráče špičky a velmi dobrého trávaře.

„Taky je to zkušený hráč, byl osmý na světě, takže ten když to chytne, tak hraje vynikající tenis. S takovými hráči je vždy těžké hrát,“ přiznával Tomáš Macháč, i to, že pro něj bylo zřejmě mnohem těžší otočit třetí set, kdy ještě nehrál dobře. A hrozil celkem rychlý konec. V páté sadě už si věřil přece jen víc.

„Když jsem se dostal do pátého setu, tak i když jsem měl 0:5, tak jsem věřil, že to dokážu, cítil jsem tu energii. Když jsem měl ale 1:3 ve třetím setu, tak jsem nedoufal, prostě jsem hrál špatně. Jak jsem zvládl třetí set, tak jsem věděl, že se dostanu do pátého a tam se může stát cokoliv,“ řekl po velkém obratu Tomáš Macháč.