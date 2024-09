Vondroušová se po operaci ramene postupně vrací k tenisu. ‚Všechno směřujeme k Austrálii,‘ vyhlíží

Markéta Vondroušová už vyhrála nejslavnější tenisový turnaj - Wimbledon, má i stříbrnou medaili z olympijských her. Ale dobře ví, že nic z toho by nedokázala, kdyby se jí v mládí nevěnovali v rodném Sokolově. A tak právě místnímu klubu věnovala šek na 100 tisíc korun v rámci projektu První oddíl. Od zpravodaje z místa Sokolov 14:01 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondorušová | Foto: John Walton | Zdroj: Profimedia

„V Sokolově jsme hráli naposled s taťkou, když jsem byla tenkrát po operaci zápěstí, což je asi dva, tři roky zpátky. Mám na to hrozně hezké vzpomínky. Trávila jsem tady strašně moc času. Naši jsou rozvedení, takže když jsem byla s tátou, trávili jsme tady šíleně času, dokonce i Silvestry. Byla tu hezká parta,“ vzpomíná Markéta Vondroušová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Markéta Vondroušová vzpomíná na tenisové začátky v Sokolově

Na celé akci s předáním šeku v rámci projektu První oddíl ji nejvíce bavila interakce s dětmi z klubu.

„Mám ráda děti, takže mi to vůbec nevadí. Jsem ráda, že na mě takhle koukají a chtějí podpis, fotky, je to hrozně fajn. V budoucnu bych se také chtěla tenisu věnovat, mám školičku na Štvanici, takže určitě v tom vidím nějakou cestu,“ prozradila vítězka Wimbledonu z roku 2023, čemu by se chtěla věnovat po kariéře.

Tu ale rozhodně v nejbližší době neplánuje ukončit, i když ji přibrzdilo zranění ramene a následná operace. „Jsem měsíc po operaci, takže ještě dva, tři týdny budu bez rakety. Ale cvičím a jde to zatím dobře. Jsem ráda a uvidíme, jak to půjde. Všechno teď směřujeme k Austrálii,“ řekla Vondroušová.

Peníze na provoz haly

V Austrálii to tenisově žije hlavně po Novém roce, což je v Česku pro tenis dost náročné období a platí to i pro sokolovský klub, který podle předsedy Emanuela Voldřicha právě v zimě využije darovaný šek na 100 tisíc korun.

„Nejvíc nás trápí provoz nafukovací haly v zimním období. Takže určitě peníze použijeme na provoz haly. Už jsme také řešili s hlavním trenérem, že uděláme dětem nějakou sérii turnajů,“ prozradil předseda Voldřich.

Sokolovský tenisový klub byl devátým obdarovaným v letošním ročníku projektu První oddíl. Tím posledním bude pražská Kometa, kde volejbalově vyrůstal David Schweiner.