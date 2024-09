Tenisový svaz chce jako součást nové vize obměnit celý realizační tým, o Berdycha byl zájem delší dobu

Daviscupový tým bude mít po osmnácti letech nového kapitána. Končí tak dlouhé období Jaroslava Navrátila, který české tenisty vedl ještě tento týden při finálové skupině ve Valencii, a novým mužem na lavičce bude dvojnásobný vítěz nejslavnější týmové soutěže Tomáš Berdych. Vedení Českého tenisového svazu o tom informovalo s odkazem na dlouhodobou koncepci a generační výměnu, kterou současný mužský tenis prochází. Praha 18:05 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych na tréninku s tenistou Jiřím Lehečkou | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Profimedia

Jaroslav Navrátil je ve světě respektovanou tenisovou osobností, poznat to je třeba při nástupu týmů, a dokazoval to například i ohromný zájem reportérů v Argentině, kde hrál současný mladý tým předloni nevydařenou kvalifikaci.

Český celek se pravidelně účastnil finálové skupiny a loni se mu ve Valencii povedlo projít bez ztráty zápasu z prvního místa před Srbskem, Španělskem a Koreou do závěrečného play-off.

Sestava kolem Tomáše Macháče, Jiřího Lehečky a teď už i Jakuba Menšíka může mít i v dalších letech velké ambice. V těžké konkurenci letošního ročníku, kdy se tenisté utkali s domácím celkem, Austrálií a Francií, skončila česká reprezentace poslední.

„Jak jsme říkali, loni to bylo ideální a to jsem to ani nečekali. Každý rok není jen sluníčko a letos se sešlo více věcí, které člověk nemůže předpovídat. Mohl jsem vzít pět hráčů, ale stojím si za tím, protože jsem to prostě nemohl předvídat předem. Tým má velký potenciál a to, že se letošní rok nepovedl, jen znamená, že se všichni budou chtít zlepšit. Věřím tomu. Chci u tenisu zůstat, ale pokud nejsem pro hráče ideálním kapitánem, tak to respektuji. O tom ale rozhodne někdo jiný, a to vedení,“ reagoval Jaroslav Navrátil na kritiku, kterou na dálku z Česka od některých lidí vnímal.

Nové předsednictvo tenisového svazu v čele s Jakubem Kotrbou se s dlouholetým kapitánem spojeným se dvěma daviscupovými tituly a výchovou řady předních hráčů dohodlo na jeho konci.

Nová vize na další čtyři roky

„Po vzájemné dohodě budeme v příštích měsících představovat vizi českého tenisu pro další čtyři roky. Tam patří i obměna realizačního týmu. To, co se stalo ve Valencii, není jen vina kapitána týmu, vývoj jen urychlilo,“ vysvětluje předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba, že poslední nezdar ve Valencii, kde týmu ze zdravotních důvodů vypadli dva nejlepší singlisté najednou, konec jen uspíšil.

Zájem Tomáše Berdycha sondovalo vedení už delší dobu, i když nejdřív nešlo o konkrétní post nehrajícího kapitána daviscupového týmu.

„Řešili jsme varianty, jak přimět Tomáše k pomoci českému týmu. Na základě rozhovorů to pro nás později byla jediná varianta,“ přibližuje jednání Kotrba.

„Jeho mise začíná v Číně, kam směřují i ostatní hráči. Všichni se tam postupně sejdou,“ popisuje předseda svazu aktivity, které Tomáše Berdycha v nejbližší době čekají.

Vítej v týmu! Novým kapitánem českého daviscupového týmu je dvojnásobný vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych.



ℹ️ O výměně kapitána rozhodlo dnes ráno po dohodě s Jaroslavem Navrátilem předsednictvo Českého tenisového svazu. pic.twitter.com/vcIuPcUqHz — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) September 15, 2024

Tomáš Berdych ve zprávě tenisového svazu vzkázal, že nad nabídkou neváhal, i proto, že má s Davis Cupem spojené velké momenty, mimo jiné dva tituly z let 2012 a 2013. A byl by rád, kdyby současná generace prožila něco podobného. Tenisté současné éry jsou velmi oddaní týmové soutěži, což bylo vidět i teď ve Valencii, i když se výsledkově nedařilo a sestava se kvůli zdravotním potížím rozpadala.

Motivace pro hráče

„Je to součást sportu, všichni jsme někdy zažili pocit, kdy jsme nahoře a poté zase dole. Pro mě je tohle motivace k tomu, abychom se semkli jako tým a ukázali, že máme potenciál hrát dobře,“ vypráví Jiří Lehečka, kterému mimochodem Tomáš Berdych pomáhá jako mentor na některých turnajích. I proto teď bude důležitá vzájemná komunikace všech hráčů i nového muže na týmové lavičce. Aby se nikdo nemohl cítit v nevýhodě.

„Hráči jsou profesionálové a změnu tolik nepocítí,“ věří předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba. První reprezentační akcí bude únorová kvalifikace o postup na finálový turnaj 2025.

Zpet v teamu, v jine roli back in the team in new role @jsmeceskytenis pic.twitter.com/pRbRI76uhN — Tomáš Berdych (@tomasberdych) September 15, 2024