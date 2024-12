Škoda, že jsem tam dvě nechal, mrzí Horniga minuté terče. Krčmář promluvil o zdravotních problémech

Čeští muži mají za sebou první sprint nové sezony biatlonového Světového poháru a Vítězslav Hornig potvrdil, že má Michal Krčmář v českém týmu velkého konkurenta. Hornig si opět vylepšil maximum v elitním seriálu, tentokrát skončil dvaadvacátý, a zkušenějšího reprezentačního kolegu porazil o skoro půl minuty. Aktuálně nejlepší muži českého biatlonového týmu tak měli po dojezdu naprosto odlišné pocity. Kontiolahti 9:13 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig ve sprintu ve finském Kontiolahti | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Teď už to asi říct můžu. Já jsem tady poslední dva dny strávil na ibalginech, protože jsem měl nějaké zažívací problémy, tak jsem tomu chtěl dát co nejvíce relaxu. Cítil jsem, že se můj zdravotní stav a výkonnost lepší, takže věřím, že teď už to bude jenom dobré a budu moct závodit naplno,“ popisoval po sprintu na deset kilometrů Michal Krčmář, kterého dvě chyby na střelnici srazily na 36. místo.

Na dva trestné okruhy musel i Vítězslav Hornig, ale patnáctý nejlepší běžecký čas ze všech mu pomohl k dalšímu zlepšení kariérního maxima. I tak ale viděl rezervy hlavně ve střelbě.

„Ve stojce to určitě nemohla být daleká rána, muselo to být někde kousek, na kalibru. V ležce si taky myslím, že to nebylo nic hrozného. Dal jsem si bacha, abych se pořádně zavřel do zbraně, protože to možná byla ta cesta, která v těch minulých závodech dělala chyby, byl jsem v poloze trochu volnější. Je to škoda, že jsem tam dnes dvě nechal,“ mrzely pětadvacetiletého biatlonistu netrefené rány.

Hornigovi pomohlo, že se běžecky držel mezi špičkou, český biatlonista byl na trati rychlejší než třeba Nor Tarjei Bö.

„Až v posledním kole jsem se byl schopen s někým svézt, sjeli jsme se tam já, Emre Strömsheim a Émilien Jacquelin a byli jsme schopní spolu jet. V posledním kopci jsem to pak rozbalil, Ondra Moravec mě za posledním mezičasem hecoval, že jsou vepředu v dosahu pořád tři lidi, tak jsem se snažil ze sebe vymačkat, co se dalo,“ popisoval Hornig, který dokázal na trati v závěrečním okruhu soupeřit i s vítězem sprintu, Francouzem Émilienem Jacquelinem.

Ženy včetně Češek Lucie Charvátové, Markéty Davidové, Jessiky Jislové, Terezy Voborníkové a Kristýny Otcovské vyrazí do sprintu v sobotu v 17.10, Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.