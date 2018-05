Idioti? ‚Za komentářem si stojím. Hrubě se to řešit nemělo,‘ reaguje na prezidenta Hrstková-Pešánová

Prezident Miloš Zeman ji spolu s Petrem Vichnarem označil za „idioty“. Bývalou lyžařku a televizní expertku Lucii Hrstkovou-Pešánovou výrazy hlavy státu na její adresu nepříjemně překvapily. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz si za svými postřehy stojí, i když ví, že mohla přidat víc emocí. Praha 11:36 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatá jízda Ester Ledecké v Pchjongčchangu. Češka chybovala i na posledním skoku, přesto brala zlato | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková, Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Myslela jsem si, že už ten humbuk trošku utichl. Strhl se pro mě překvapivě, protože se měl zaměřit spíš na to, že Ester vyhrála a máme zlato, než na to, že komentáře nebyly úplně dobré. Už jsem se mockrát opakovala, že si za tím stojím. Byla jsem tam od toho, abych komentovala jízdu, ne od toho kolem,“ řekla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Lucie Hrstková-Pešánová.

Prezident Miloš Zeman na Žofínském fóru Samozřejmě bych se mohl vyřádit i u sportovních komentátorů, kteří si to ale nezaslouží a já se kromě toho na ně nedívám. Nicméně v televizi Barrandov moderátor pan Soukup mi říká: Jela Ester Ledecká. Byli tam dva čeští sportovní komentátoři a jejich komentáře zněly: A jéje, zase chyba. A zase chyba. No prostě výborně tomu rozuměli, ti idioti. A pak zůstali s otevřenou hubou, když si Ester Ledecká dojela pro zlatou medaili.

Jak se vám hodnocení poslouchá zrovna od prezidenta republiky?

Překvapilo mě, že se k tomu pan prezident takhle vyjádřil, navíc takhle hrubě. Myslím, že by se to takhle urážlivě řešit nemělo. Víc k tomu asi nemám co dodat.

Viděla jste od té doby jízdu Ester Ledecké znovu?

Viděla jsem její jízdu i další komentáře, chtěla jsem i srovnání s jinými televizemi. Někdo to komentoval víc emotivně, někdo to nepřenášel vůbec. Po bitvě je každý generál, kdyby se to hodnotilo takhle. Nemyslím si, že by to bylo úplně bez emocí.

Jak se komentuje takové překvapení? Ester Ledecká jela se startovním číslem 26 a zrovna v super-G se s ní nepočítalo. Dá se to očekávat?

Myslím, že vůbec nikde. Tohle se stane jednou za velký dlouhý čas a myslím, že už se to zase dlouho opakovat nebude. Pro mě to byla velká zkušenost.

Olympijský sen, neuvěřitelná jízda, křičeli světoví komentátoři. Poslechněte si reakce po dojezdu Ledecké Číst článek

Bylo to mé první komentování superobřího slalomu, který je pode mě na komentování nejtěžší. Třeba ve sjezdu už víte z tréninků, jak závodníci jezdí. V obřím slalomu jsou zase dvě kola. Super-G je na první dobrou, tam je jedna jízda a člověk musí být strašně pozorný. Nic to neomlouvá, ale myslím, že můj odborný komentář byl správný. Za tím si stojím. Ale neříkám, že to nemělo být více emotivní, to asi mělo.

Byla jsem i v kontaktu i s Tomášem Bankem (trenérem Ester Ledecké, pozn. red). Oni věděli, že má formu, ale to se neříká. Trenéři to nechtějí zakřiknout a neřeknou vám, že v tréninku porážela soupeřky. To jsou tajné věci, které by člověk vysledoval, kdyby byl přítomen.

Navíc jste celý závod viděla jen z monitorů, ne naživo.

S Petrem Vichnarem jsme to komentovali z Prahy z provizorní komentátorské místnosti. Úplně to nevadí, ale když jste na místě a znáte svah, pohybujete se mezi závodnicemi, jdete na prohlídku a víte, kde jsou kritická místa, kde se závod rozhoduje, tak je to o hodně lepší. Navíc v super-G, kde je trať neznámá. Staví se ráno, kdežto ve sjezdu už jsou tréninky a staví se stejně. Pro mě bylo těžké se orientovat ve stavbě trati, v tom, jak sjezdovka vypadá, kde je prudká část, která jde do zatáčky. Z toho pohledu je těžké, když tam člověk není.

VIDEO: ‚Mluvte furt.‘ Práci sportovního komentátora si v Českém rozhlase mohl vyzkoušet každý Číst článek

Jak se vlastně expert na komentování připravuje? Přeci jen už závodí jiné závodnice, než jste závodila vy. I disciplína se posunula.

Sleduji závody, to je jediné, jak můžu být v kontaktu s lyžařským světem. Posunulo se to, ale řekla bych, že ne tolik. Za roky, co jsem v lyžování byla, pořád vidím, co a jak. Pak musím sledovat výsledky, jednotlivé závodnice, jejich zranění, jak si vedou v trénincích, vývoj v sezoně, kdo se zlepšuje a zhoršuje. Někdo začne líp jezdit točivé disciplíny, jiný zase sjezdy.

Můžu vědět, že některé závodnici narůstá forma, nebo že se někomu daří na konkrétním svahu, to si vysleduji. Ale u Ester, která to moc nejezdí a byla tam nováčkem, tendence vysledovat nešla.

Dá se hodinově vyčíslit, jak dlouho trvá příprava na závod?

Třeba před olympiádou televize nepřenášela moc závodů, vlastně jen jeden obří slalom v Söldenu, až pak olympiádu. Olympiáda byla komentátorská premiéra, byl to křest ohněm a rovnou olympiáda. Před ní už jsem se snažila na internetu, jak to vypadá.

Dělám si přípravy ke každé závodnici, abych o ní něco věděla, k její technice a stylu, svahu. To musím vědět.