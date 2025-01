Lindsey je jedno, zda vidí nebo ne. Zeptám se jí, jak jezdit skoro ve tmě, směje se Ledecká po super-G

Lyžařka Ester Ledecká se tentokrát ve Světovém poháru na stupně vítězů nedostala. Po včerejším třetím místě ve sjezdu skončila v nedělním superobřím slalomu v rakouském Svatém Antonu dvanáctá, když na vítěznou Američanku Macugaovou ztratila necelé dvě sekundy. Čtvrtou příčku obsadila další reprezentantka Spojených států, čtyřicetiletá Lindsey Vonnová. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport kromě své jízdy Ledecká ocenila i americkou hvězdnou lyžařku. Svatý Anton (Rakousko) 14:33 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v cíli závodu v super-G v rakouském Svatém Antonu | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Jaká byla vaše jízda v super-G?

Tady dole to pro mě bylo asi nejtěžší. Byl to takový obřáček, musím prostě víc trénovat obří slalom a asi si nechám od trenérů nějak poškrábat brýle, abych trénovala, když budu blbě vidět. Dám si nějakou fólii přes brýle a budu jezdit s tím. Dnes mi to neudělalo nějak zvlášť dobře, ale žádné výmluvy mít nebudu. Musím natrénovat, být rychlejší a je jedno, jaké budou podmínky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Ester Ledeckou po dvanáctém místě v super-G

Jak vás zmátlo, že v nejprudším místě na trati byly nakresleny snad čtyři čáry?

Tam jedete tak rychle, že pokud to netrefíte od začátku, tak už s tím těžko něco uděláte. I zatáčky po tom jsou docela problémem, protože díky ice-fallu máte dvojnásobnou rychlost a zatáčky dole jsou hodně náročné. Měla jsem tam být aktivnější a lépe lyžovat. (smích)

Překvapilo vás vítězství Lauren Macugaové, která předvedla skvělou jízdu?

Jedou jí dobře lyže a je to dobrá lyžařka. To je vždy skvělá kombinace. Měla i trochu štěstí na světlo. Protože v televizi bylo vidět, že na některé závodnice se po třinácté, čtrnácté brance otevřelo trochu světlo a bylo to lepší. Musí v tom ale umět lyžovat. Pak přijede Lindsey Vonnová, která umí lyžovat perfektně ať už vidí nebo nevidí a vysmahne to tam tak, že je čtvrtá. Pro mě je to ještě obdivuhodnější výkon, protože jela, když měla úplnou tmu. Asi se s ní poradím a zeptám se, co mám dělat. Má to asi vyježděné a z nohou se to jen tak nedostane.