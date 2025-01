Horní pasáž trati jsem zvládla dobře. Na Vonnovou si musíme dát pozor, říká bronzová Ledecká

Ester Ledecká skončila třetí ve sjezdu Světového poháru v rakouském Svatém Antonu. Na vítěznou Italku Federicu Brignoneovou ztratila 18 setin sekundy. Před českou reprezentantku se dostala ještě překvapivě Švýcarka Malorie Blancová se startovním číslem 46. Ester Ledecká, krátce po dojetí do cíle, když ještě byla průběžně druhá, poskytla rozhovor Radiožurnálu Sport. Svatý Anton (Rakousko) 14:37 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká slaví na stupních vítězů s Federicou Brignoneovou a Malorii Blacovou po sjezdu ve Svatém Antonu | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Ester, gratuluji ke skvělé jízdě. Hlídala jste si kritická místa po průjezdu předchozích závodnic?

Děkuji. Měla jsem čas si to nastudovat. Trať jsem měla trochu rozsekanější, než soupeřky. S týmem jsme zvolili dobrou stopu. Skvělá práce všech, měla jsem videa i z druhého kopce, abych viděla trochu jinou linii, než která je vidět v televizi. Všichni včetně fyzioterapeuta odvedli skvělou práci a já jsem si to moc užila.

Měnili jste hodně vytyčenou stopu, poté co jste viděli, že první tři závodnice nedojely?

Oproti tréninku jsme ji určitě změnit museli.

Dvacetiletá Švýcarka Malorie Blancová vás nyní odsouvá z druhého místa na třetí příčku. Sama soupeřce tleskáte, jak vás její výkon překvapuje?

Holky jsou rychlé. Zajela skvělou jízdu, takže si to zaslouží. Budu se snažit, abych jí příště nedala šanci.

Přišlo mi, že v kritické části v úvodu závodu jste si to ve vaší jinak dravé jízdě hodně pohlídala a trochu zvolnila..

Určitě jsem si to pohlídala. Dostala jsem dobrý report. Šla jsem tam víc z vrchu, stoupla jsem si na pravou lyži, aby mě hezky odvezla. Tu pasáž jsem zvládla docela dobře.

Měla jste nějakou pozitivní motivaci od zeleného týmu, tedy od výrobce vašich lyží, který pochází odsud z Arlbergska?

Bylo super, že tu kluci z týmu mohli být. Je super, že je nepotkávám jen v továrně, když si tam jdu pro boty. Doufám, že jsem jim udělala trochu radost, když to mohli vidět přímo u trati.

Lindsey Vonnová ve svém prvním sjezdu po návratu zajela umístění v top desítce. Co na to říkáte?

Je to první sjezd po dlouhé době, ale z nohou se to jen tak neztratí. Má pořád dobrou formu. Ona by se nevracela, kdyby nevěděla, že může útočit na nejvyšší příčky. Mě to moc neudivuje. Je to úžasná lyžařka a určitě nám v pořadí ještě pořádně zamíchá. Musíme si na ní dát pozor.