3. 3. 2017 |Petra Holinková |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman by měl během své dubnové pracovní cesty do USA převzít židovské ocenění Bojovník za pravdu, uvedl ve čtvrtek v České televizi budoucí velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček. Tuto cenu udělují významné židovské organizace, které už v minulosti ocenily také amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho přispění k americko-izraelským vztahům. Nositelem stejného ocenění, jaké by měl dostat Zeman, je i zesnulý laureát Nobelovy ceny míru Elie Wiesel.