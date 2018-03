20. 2. 2012 |Martina Hanáčková, Simona Bartošová |Film

Simpsonovi - to je rodinka z nejdéle vysílaného seriálu americké televize. Po více než 20 letech se stal celosvětově kultovní záležitostí a o víkendu oslavil jubilejní 500. epizodu. Hosty v seriálu jsou často známé osobnosti z politické i kulturní scény. Tentokrát to byl spoluzakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange. Představil se jako soused rodiny Simpsonových poté, co se přestěhuje z rodného Springfieldu.