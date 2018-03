12. 3. 2014 |Martin Knitl |Regiony

Představte si, že jdete k lékaři, do práce nebo do školy a na nejbližší zastávku autobusu to máte několik kilometrů lesem. V dešti, v zimě nebo za tmy. Právě tento nečekaný problém řeší obyvatelé odlehlé části obce Štáblovice u Opavy. 120 let tam doslova za humny zastavoval vlak, jenže už za pár týdnů jízdní řády navždy zmizí. Železnice prodělávala a Moravskoslezský kraj rozhodl, že tuto linku na začátku dubna zruší. Na samotě zvané Mlýnek mají strach, že zůstanou odříznutí od světa.