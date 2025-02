Nové vodíkové letadlo až v příštím desetiletí. Airbus zdůvodňuje odložení pomalým vývojem technologie

Evropský výrobce letecké techniky Airbus odkládá plány na vývoj nového komerčního letadla na vodíkový pohon na polovinu příštího desetiletí. Zdůvodnil to tím, že potřebná technologie se vyvíjí pomaleji, než se očekávalo. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters. Zpoždění znamená komplikaci pro ambice Airbusu stát se průkopníkem v zavádění vodíkového paliva, které má omezit letecké emise, píše agentura. Paříž 11:49 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Airbus vývoj nového vodíkového letadla odkládá (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Airbus neuvedl nový časový plán projektu, ale odborový svaz Force ouvrière sdělil, že zaměstnanci dostali na začátku tohoto týdne informaci, že technologie zaostává o pět až deset let za tempem, které by bylo potřeba, pokud by se měl dodržet původní cíl do roku 2035. Ten před pěti lety vytyčil generální ředitel Guillaume Faury.

„Vodík má potenciál stát se transformujícím zdrojem energie pro letectví,“ uvedl Airbus. „Uvědomujeme si však, že rozvoj vodíkového ekosystému - včetně infrastruktury, výroby, distribuce a regulačních rámců - je obrovskou výzvou vyžadující globální spolupráci a investice,“ dodala firma v e-mailu agentuře Reuters.

Faury se stále domnívá, že vodík se v nadcházejících desetiletích v nějaké formě v leteckém ekosystému prosadí a že Evropa by měla převzít iniciativu. Jinak se na možnosti vodíkového pohonu dívá americký konkurent Airbusu Boeing. Ten na loňském leteckém veletrhu ve Farnborough vyjádřil obavy ohledně bezpečnostních dopadů této technologie.