České aerolinie večer vypraví poslední let. Po 101 letech prakticky končí, zůstane obchodní značka

České aerolinie v sobotu večer vypraví poslední let. Letadla s červeným logem ČSA budou létat dál, provozovat už je ale bude společnost Smartwings. Jako samostatný dopravce tak ČSA skončí po 101 letech, zůstane pouze obchodní značka. Hořká léta aeroliniím přineslo nejprve 11. září 2001, poté vedení Jaroslava Tvrdíka, které firmu dostlalo do červených čísel. Praha 15:06 26. října 2024

„Z dalekých krajů přilétala letadla a do dalekých měst zase odlétala,“ vyprávěl v roce 1933 za zvuku vrtulových motorů dětem Československý rozhlas o rychlém rozvoji letectví u nás.

Československé státní aerolinie tehdy slavily už deset let provozu. K původní lince z Prahy do Bratislavy se postupně přidaly další vnitrostátní lety.

První mezinárodní linka ČSA vzlétla z Bratislavy do Záhřebu, následovaly spoje z Prahy do Bukurešti a později třeba do Moskvy. S příchodem nových modernějších letadel pozdních 30. let přišly nové profese. Vůbec první stevardkou ČSA byla Natálie Javorská, která hovořila nejméně sedmi jazyky.

Zlatá léta

Rozmach civilní letecké dopravy zastavila druhá světová válka. Po ní znovuzrozené ČSA získaly velkou dodávku legendárních letounů Douglas DC-3 Dakota, neboli Dakot z válečných přebytků. V dalších letech přešly aerolinky na sovětská letadla. Třeba díky Tupolevu Tu-104 se v roce 1957 Československé aerolinie zařadily mezi první „tryskové“ dopravce na světě.

Vojenský historický ústav v Praze převzal 21. listopadu 2018 do své muzejní sbírky vojenský transportní letoun Douglas DC-3 Dakota. Exponát byl ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem kompletně zrestaurován, opravy trvaly tři čtvrtě roku | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Linky se postupně rozšiřovaly do dalších a dalších destinací. „Dnes dopravují letadla ČSA ročně přes milion cestujících. Spojují ČSSR se 40 zeměmi a 4 kontinenty,“ hlásil Československý rozhlas v roce 1966.

„Letecká společnost sloužila jako most mezi Východem a Západem a nabízela spojení z kapitalistických zemí do východního bloku. A nejen to, ČSA létaly i daleko za oceány - od Indie a Vietnamu, po Kubu, Spojené státy a Kanadu,“ říká Jan Sůra z webu Zdopravy.cz.

„Pro mě třeba Vídeň byla dál než Singapur, protože do Vídně jsem se dostat soukromě nemohl, ale do Singapuru jsme létali, takže i v tomhle to bylo zvláštní,“ vzpomíná pilot Miloš Kvapil.

K nákupu západních letadel se začalo schylovat na sklonku 80. let. V roce 1989 se v Praze představil Airbus A 310. „Maximální pohodlí, cestujícím zpříjemní let sluchátka s volbou 12 kanálů hudby nebo sledování videoprogramu na jedné z osmi palubních televizních obrazovek,“ pyšnila se tehdy společnost.

I 90. léta byla pro ČSA zlatými časy, míní Sůra. „Kdy ještě ta konkurence nebyla tak velká a Praha sloužila jako jedno z důležitějších letišť v rámci Evropy pro přestupy do severní Afriky, severní Evropy nebo na Blízký východ“.

Postupný úpadek

Tvrdé zásahy pro aerolinku znamenaly nejdřív 11. září a poté vedení Jaroslava Tvrdíka, kdy se hospodaření společnosti dostalo do červených čísel. Ze ztrát se ČSA už nikdy zcela nevyhrabaly.

Na řadu přišla v roce 2013 privatizace a postupem času další úpadek a rušení linek, třeba v roce 2019 z Prahy do Ostravy, z Prahy do Bratislavy nebo z Bratislavy do Košic.

Nyní ČSA jako dopravce po 101 letech prakticky končí, zůstává jen obchodní značka. Jejich lety bude provozovat společnost Smartwings.