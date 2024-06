Osm českých obcí si volilo nové zastupitelstvo. Účast u sobotních komunálních voleb přesáhla 73 procent

K sobotním komunálním volbám, které se uskutečnily v osmi obcích v Čechách a na Moravě, přišlo v průměru 73 procent voličů. Nejvyšší zájem o volby byl v Plchově na Kladensku, kde účast dosáhla 86,63 procenta oprávněných voličů. Naopak nejnižší zájem byl v Kovčíně na Klatovsku, kde do volebních místností dorazilo 47,69 procenta voličů. Oznámil to v neděli mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Praha 8:42 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předloni v září v celorepublikových obecních volbách dosáhla průměrná účast 46 procent (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Voliči v sobotu rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev v osmi obcích ve čtyřech krajích. Šlo o obce Buková na Plzeňsku, Dlouhý Újezd na Tachovsku, Charvatce na Mladoboleslavsku, Kovčín na Klatovsku, Plchov na Kladensku, Pochvalov na Rakovnicku, Stožec na Prachaticku a Vyšehoří na Šumpersku. Počet zastupitelů tam klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zvolená zastupitelstva rozpadla.

O 54 mandátů se ucházelo 117 kandidátů, z nichž bylo 50 žen. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo ve Stožci, kde o sedm mandátů usilovalo 25 lidí. Opačně tomu bylo v Pochvalově, kde do pětičlenného zastupitelstva kandidovalo šest lidí. Mandát nakonec získalo 22 žen a 32 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47,8 roku. Nejstaršímu zvolenému je 78 let, nejmladšímu 26 let.

Původně se volby měly uskutečnit nikoliv v osmi, ale v devíti obcích. V obci Brodec na Lounsku se ale již popáté v řadě nepodařilo sestavit ani jednu kandidátku a volby se zde tak opět nemohly konat. Český statistický úřad se na ně přitom musel již popáté s předstihem připravovat jak personálně, tak technicky,“ uvedla místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.

Další termín nových voleb do obecních zastupitelstev ministerstvo vnitra vyhlásilo na 5. října, konat se budou v deseti obcích, nicméně Brodec mezi nimi zatím nefiguruje. Obec nyní zůstává bez vlastního vedení, vede ji ministerský úředník a část agendy pro ni zajišťuje Městský úřad v Lounech. V Brodci se kvůli nezájmu o kandidaturu nekonaly už řádné volby v září 2022, od té doby se je nepodařilo uskutečnit ani v dalších termínech.

Výsledky sobotního hlasování projedná Státní volební komise v pondělí, po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.