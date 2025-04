‚Vajglovné‘ zbytečně administrativně zatěžuje obce. Je potřeba mít jednodušší systém, říká sociolog

Obce dostávají peníze od výrobců cigaret na úklid nedopalků. Smlouvy si vyjednávají přímo se zástupci cigaretářů. To sociolog a šéf PAQ Research Daniel Prokop považuje za nevýhodné. „Malé obce z toho dostávají stovky nebo nízké tisíce korun. Tou administrativou se spálí víc, než kdyby to ty obce prostě uklidily, zaplatilo se to ze státního rozpočtu a o korunu by stoupla spotřební daň,“ uvedl v pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 14:16 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid nedopalků hradí výrobci cigaret | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Obcím je kompenzován úklid nedopalků. Do městské pokladny přicházejí peníze za takzvané vajglovné. Výrobci cigaret musí platit obcím a městům za úklid těch nedopalků. Proč je to podle vás jeden z největších aprílů státní správy?

Včera (v úterý) byl apríl a někteří lidé na sociálních sítích dělali vtipy. Říkal jsem si, že ve státní správě existuje spousta vtipných věcí. Daly by se jmenovat desítky. Od těch, o kterých se bavíme, třeba že existují schody v daňovém systému, že si vyděláte korunu navíc a zaplatíte 18 000, po to vajglovné, které mi přijde vtipné v tom, že existuje povinnost uklízet vajgly z ulic a mají to platit výrobci cigaret.

Místo, aby se udělal systém, kde je to třeba zahrnuté ve spotřební dani na cigaretu, stát ukládá povinnost té obci a ona na to má peníze v rozpočtovém určení daní, tak se udělá systém, kde si obce musí vyjednávat smlouvy se zástupci cigaretářů – nějak jim vykazovat, co dělají, a oni jim za to platí. To máte 6000 obcí, které něco vykazují a dělají si s nimi smlouvy.

Malé obce z toho dostávají stovky korun nebo nějaké nízké tisíce. Takže to je klasický příklad toho, že my záměr, který může mít smysl, převedeme do administrativního molochu, že je to možná kontraproduktivní. Tou administrativou se spálí víc, než kdyby to prostě malé obce uklidily, po nikom nic nechtěly, měly to zaplacené ze státního rozpočtu a o korunu by se zvýšila spotřební daň.

I proto vznikla společnost Nevajgluj.cz, která je zřejmě jakýmsi převodníkem mezi cigaretáři a samosprávou?

Ano, mezi zástupci cigaretářů a samosprávou. Je dobře, že mají jednu společnost. Aspoň obce můžou vyjednávat s jednou společností. Na druhou stranu, když máte polovinu obcí, které mají pod 450 obyvatel, tak kolik je tam asi vajglů měsíčně v těch obcích na ulicích?

Potřebujeme mnohem jednodušší systémy na financování a ulevit obcím, aby neřešily tyhle věci, to papírování, protože tohle se bude týkat i vlhčených ubrousků a nafukovacích balónků. Tam je taky nějaká evropská regulace, že by se to mělo uklízet, aby to neničilo životní prostředí.

Mohla by vzniknout další firma, která by tohle dělala pro vlhčené ubrousky jako převodník mezi výrobci vlhčených ubrousků a samosprávou?

Bavím se se Svazem měst a obcí ČR. Řeší se, že se to možná bude dělat podobným způsobem. Taky jsou z toho nešťastní, protože to je administrativně příliš časově náročné. Těch balónků je ještě míň, takže to bude za ještě menší peníze a budete k tomu vyvíjet administrativu. Musíme hledat způsoby, jak buď tedy nemít 6300 obcí, anebo řešit jejich agendu efektivněji, aby nemusely tolik papírovat.