Svaz obcí volá po regulaci krátkodobých pronájmů. ‚Chybí data,‘ tvrdí ubytovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj přichystalo regulaci krátkodobých ubytování přes online platformy, obce budou moci limitovat například počet dnů. „Situace si vynutila regulaci krátkodobých pronájmů, už nebyla jiná cesta,“ říká pro Český rozhlas Plus výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková. „Nemáme dostatek dat,“ oponuje jí předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí Matěj Koutný. Praha 19:35 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů (ilustrační foto) | Zdroj: Smartmockups

Proč je potřeba, aby obce mohly omezovat krátkodobá ubytování přes online platformy?

Radka Vladyková: Bohužel bylo a je mnoho bytů, mnohdy i celé domy, takto pronajímáno. A majitelé bytů, kteří tam zůstali, pak museli strpět velké nepohodlí. Tím si situace vynutila regulaci krátkodobých pronájmů. Už nebyla jiná cesta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Soumrak Airbnb?

Pane Koutný, rozumíte aspoň z části těmto důvodům, proč je potřeba zavést určitou regulaci?

Matěj Koutný: Dlouhodobě regulaci, která bude dávat smysl a plnit svůj účel, podporujeme. V tuto chvíli se Evropská unie shodla a všechny členské státy až na jeden se rozhodly účastnit nového přístupu řešení trhu s krátkodobým ubytováním.

Shodli jsme se na tom, že nemáme dostatek dat pro to, abychom mohli dělat regulaci trhu, a že je potřeba větší transparentnost. Proto vzniklo Evropské nařízení, které potřebujeme aplikovat. Česká republika jako jedna z mála si k tomu přidala ještě mnohem agresivnější pokus o to de facto umožnit obcím zákaz ubytování.

A je to správné v případě regulace krátkodobých ubytování?

Radka Vladyková: Bohužel vzhledem k tomu, co se na trhu dělo, tak asi kvůli zoufalství některých měst přistoupila Česká republika k tomuto přitvrzení. Aby města a obce, které to velice tíží, mohly v případě, že to nepůjde jinak, udělat i úplný zákaz.

České zkušenosti

Není pochopitelné, že česká regulace je možná o něco přísnější než celoevropská? Z důvodu českých zkušeností.

Matěj Koutný: Problém celé české diskuze o regulaci je, že nikdo neví, co je cílem regulace. Jediný oprávněný smysl regulace, který Evropská unie připouští, je řešit problém nedostupnosti bydlení.

Vídeň zpřísnila pravidla pro krátkodobé pronájmy. Zasáhnou Airbnb i další ubytovací platformy Číst článek

V Praze, bohužel, neexistuje žádná analýza, která by prokazovala vztah mezi ubytováním v soukromí a cenou dostupnosti bydlení. Bydlení se nám stává nedostupným úplně v celé České republice, ne pouze na Praze 1. Kauzalita tam nebude tak silná.

Nepřičítá se tedy krátkodobým ubytováním poskytovaným přes online platformy něco, za co třeba vůbec nejsou zodpovědné?

Radka Vladyková: Ohledně dostupnosti bydlení máme data o tom, že jsou skoupeny byty, kolik má každý vlastník bytů a že byty jsou pronajímány ke krátkodobému využívání. Pokud se nepletu.

Jeden z důvodů, proč se přistupuje k takto přísné regulaci, je i dostupnost bydlení. Byty zejí prázdnotou. To se ukázalo obzvláště v době pandemie nebo pak v době ukrajinské krize, kdy se spousta lidí odstěhovala a byty byly prázdné.

Špatná data

Nezní vám logicky argument ministerstva pro místní rozvoj, že krátkodobá ubytování omezují nabídku bytů pro normální bydlení v některých oblastech? A v důsledku toho tlačí na zvyšování nájemného v Česku?

Matěj Koutný: Jsou analýzy, které velice slabý vztah prokazují. Rozhodně to ale není v takové míře, jaká se trhu v tuto chvíli přikládá. Bytů je mnohem méně, než si myslíme.

V Airbnb už vás nebudou sledovat kamery. Po mnoha stížnostech se v květnu změní pravidla Číst článek

A to je celý problém trhu. Nemáme reálná data, která by pocházela z trhu. Máme pouze odhady a odlesky toho, co vidíme na platformách typu Airbnb. A ta data zásadně lžou. To ví Evropská unie.

Která data lžou?

Matěj Koutný: Ta nasbíraná metodou scrapingu z Airbnb a platforem podobného typu. Ta trh zásadním způsobem nafukují a zvětšují. To Evropská unie ví, je si toho vědomá, a proto přišla s nařízením, které říká: Sbírejme data a na základě kvalitních dat udělejme kvalitní rozhodnutí, nepřeskakujme.

Paní Vladyková, Svaz měst a obcí má k dispozici lepší data o tom, jakým způsobem online platformy typu Airbnb nebo Booking zasahují do nájemního bydlení?

Radka Vladyková: Máme data, která jsou dostupná. Také jsme podporovali kroky, abychom zpřehlednili všechny aktivity krátkodobého pronajímání bytů. Protože pravdou je, že mnoho z těchto pronájmů je i v rámci šedé ekonomiky.

Chtěli jsme, aby Booking i všechny ostatní platformy dávaly svá data. Je to velký problém pro města a obce. Třeba při výběru místních poplatků za lidi. Pokud nejsou relevantní data, je to v šedé ekonomice.

Poslechněte si celou debatu, audio najdete nahoře ve článku.