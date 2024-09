Obce mají přebytkové rozpočty, ale chtějí peníze pro své školy po státu. To musí přestat, říká Matesová

Obce a kraje letos v polovině roku hospodařily s přebytkem zhruba 83 miliard korun. Lze předpokládat, že ke konci letoška budou v přebytku o dalších 90 miliard korun. „Zastupitelstva natahují ke státu ruce, ať jim přidá na nepedagogické pracovníky, a přitom mají peníze na účtech,“ upozorňuje v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus ekonomka Jana Matesová. Řečí peněz Praha 13:37 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Matesová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Česko má nezměrně velký počet malých obcí, upozorňuje ekonomka. Vedle nevyhovujícího rozložení krajů jde o jednu z příčin, proč se v regionech zadrhávají investice. „Obce jsou tak rozdrobené, že si se svým malinkým rozpočtem a malinkým majetkem nemohou půjčit na rozvojové projekty,“ míní Matesová.

„Když jste chudá domácnost s malým příjmem, tak vám banka taky nepůjčí, protože to nemáte čím zaručit. A když vám půjčí, bude to drahé. To je zákon financí,“ podotýká.

Tyto strukturální problémy se podle ní týkají i školství. Kraje a obce totiž dřív chtěly mít pravomoc ve zřizování a provozu předškolního, základního i středoškolského vzdělávání. „Takhle ale zřizovatelé vytvořili zcela absurdní strukturu škol, kterou dneska máme,“ popisuje ekonomka a pokračuje:

„Zastupitelstva v obcích a krajích teď pořád natahují ke státu ruce, ať jim přidá ještě víc na nepedagogické pracovníky, které stát už stejně financuje, a přitom to je v jejich kompetenci a mají peníze na účtech. Tohle musí přestat.“

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce nicméně se samosprávami jednat o možném využití peněz, které leží na účtech. A to formou nákupu státních dluhopisů za přiměřený úrok. Prostředky by tak byly ve státní pokladně sice zúročené, ale i tak by pomohly snížit náklady na obsluhu státního dluhu.

„Tam, kde mají o struktuře pravomoc rozhodovat kraje nebo obce, tak musí také financovat to, co se strukturou bezprostředně souvisí. Pokud jde ale o minulost a nahromaděné prostředky, tak je to lepší nápad, než je nechat ležet na spořicích účtech,“ uzavírá ekonomka.

