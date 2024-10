Stát neplánuje dokončení hloubkového průzkumu na pozemcích v okolí muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Podle starostů obcí přitom průzkum na desítkách hektarů polí a lesů politici slibovali. Vrbětice 19:06 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obce si mají hloubkový pyrotechnický průzkum ve Vrběticích platit samy. Stát s ním pokračovat nebude (archivní foto) | Zdroj: Policie České republiky

Hloubkový průzkum neplánuje udělat ministerstvo obrany, které starostové z okolí Vrbětic zmiňují jako úřad, jenž by se podle nich měl o vyčištění pozemků postarat. Mluvčí resortu obrany Simona Cigánková uvedla, že průzkum je v kompetenci ministerstva vnitra.

Ve středu tiskový odbor ministerstva vnitra poslal Českému rozhlasu odpověď, podle které se žádné další práce na vyčištění pozemků neplánují. A z odpovědi také vyplynulo, že obce i kraj získaly stamilionové odškodnění a peníze mohly využít právě i na sanaci pozemků.

Český rozhlas proto oslovil ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Ten přes tiskový odbor ale poslal jedinou větu: Ministr vnitra se bude situací dál zabývat.

Podle starostů obcí z okolí Vrbětic je absurdní to, že by hloubkový pyrotechnický průzkum měly zadat a zaplatit samosprávy. Je to podle nich jednoznačně otázka státu. Například nezávislý starosta Haluzic František Marecký řekl, že obec by tak utratila za tato opatření všechny peníze, které od státu dostala na základě zákona v roce 2022, kterému se říká Lex Vrbětice.

V případě Haluzic šlo o necelých šestnáct milionů korun, které obec podle starosty investuje do infrastruktury a cest. Marecký dodal, že hloubkový průzkum by se na sto procent udělat měl. Nejvíce munice se totiž stále objevuje v údolí mezi Haluzicemi a Lipovou, tam jde asi o čtyřicet hektarů pozemků.

Zákon o odškodnění obcí podle některých jeho předkladatelů pyrotechnický průzkum neřeší. Poslanec Petr Gazdík (STAN) uvedl, že je jednoznačné, že peníze z odškodnění na sanaci pozemků a tím i hloubkový průzkum určeny nebyly.

Právník Stanislav Polčák, který je členem STAN a zastupoval obce při jednání o odškodnění, Českému rozhlasu řekl, že peníze měly sloužit jako odškodnění za dlouholetá omezení, kterým byly obce a jejich obyvatelé kvůli výbuchům skladů v muničním areálu vystaveni.

O pyrotechnickém průzkumu se nezmiňuje ani důvodová zpráva k zákonu. Podle Polčáka není v možnostech obcí, aby si pyrotechnický průzkum objednaly a platily.