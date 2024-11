Změny v hlase a pohybu. Aplikace vědců z ČVUT má pomoct s diagnostikou Parkinsonovy nemoci

„Já vás teďka vyšetřím pomocí výzkumné aplikace,“ informuje Petr Dušek z Neurologické kliniky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pacienta Karla. „První úloha je, abyste nám řekl co nejdéle hlásku á. Připravte se, teď.“

V další úloze má rychle po sobě vyslovovat slabiky pa, ta, ka. Vedle řečových schopností ověřuje aplikace také to, jestli se zpomalují jeho pohyby nebo jak rychle je schopen přepsat na mobilu slovo.

„Je to překvapující na jednu stranu a je to zase hlavně krok kupředu!“ hodnotí SmartSpeech pacient Karel. S Parkinsonovou nemocí se potýká devět let. „Poznáváte sám sebe, kam se pohybuje ta nemoc, popřípadě co je potřeba dál.“

Diagnostika pomocí hovoru

Vedle testů z řeči a pohybu obsahuje aplikace i software, který nahrává telefonní hovory, říká její spolutvůrce Vojtěch Illner z Fakulty elektrotechnické ČVUT. „Provedete s někým hovor, dejme tomu klidně o délce několika minut. Aplikace se vás zeptá, zda chcete zaznamenat tento hovor pro výzkumné účely. Účastníci mají na výběr odmítnout, nebo mají možnost poslat ho dál na výzkumné zpracování jejich řeči.“

Druhého volajícího aplikace odfiltruje. Teď vědci pracují na tom, aby hovory automaticky převáděla pomocí algoritmů do sady anonymních čísel a nemohly tak být zneužity. V současnosti používají aplikaci jen lidé zapojení do dlouhodobé studie, říká neurolog a vědec Petr Dušek.

„Byla testována asi na sedmdesáti lidech, z nichž jednu třetinu tvořili pacienti s časnou Parkinsonovou nemocí, jednu třetinu tvořili lidi, o kterých jsme přesvědčeni, že už mají v sobě zárodek Parkinsonovy nemoci, ale sami od sebe by nepřišli k lékaři, a třetinu tvořili zdraví dobrovolníci pro porovnání.“

Studie by měla skončit do konce letošního roku. Pak začnou výzkumníci data analyzovat. Z předběžných výsledků vyplývá, že by mohla pomáhat právě s včasnou diagnostikou Parkinsonovy nemoci.

„Pro mě je to velký příslib do budoucna, že by se mohli sami otestovat lidi, kteří mají počáteční stadium, respektive to stadium, kdy ještě nemají vyvinuté příznaky. Mohlo by je to dostat dříve k lékaři,“ doufá neurolog.

Hlas se při nemoci mění

Na podobných aplikacích, které by dokázaly odhalit včasnou fázi neurodegenerativních onemocnění, pracují vědecké týmy po celém světě. Tým vědců z ČVUT jako první na světě ale k výzkumu využil běžné telefonní hovory. Hlas se totiž při Parkinsonově nemoci mění, dodává Vojtěch Illner.

„Pozorujeme na pacientech zvýšenou monotonicitu jejich hlasu, mírné zhoršení artikulačních schopností hlásek například, změny v tom, jak děláte pauzy, to, jak jste schopní zvýšit a snížit hlasitost vašeho hlasu. Jsou to velice drobné ukazatele. V časných stadiích je skoro nemožné poznat je lidským sluchem. To jsou počítačové algoritmy, které toto vypočítávají. Ty jediné jsou schopné odhalit takto citlivé parametry,“ vysvětluje.

Podle vědců se také ukazuje, že se u lidí s rozvíjející se Parkinsonovou nemocí zužuje slovní zásoba a zjednodušuje se stavba vět. „Akustická počítačová analýza hlasu je přesnější než to, co slyší lidské ucho, a to i ucho trénované,“ dodává neurolog Petr Dušek.

Do budoucna by chtěli výzkumníci zjistit, jestli by se dala aplikace SmartSpeech využít i pro jiné neurodegenerativní choroby, než je Parkinsonova nemoc. Pro veřejnost by aplikace mohla být dostupná v řádu let.