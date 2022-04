Posunout tisíc tun jenom rukou? Vědci z ČVUT pracují na zázračném superlubrikantu, který snižuje tření

Dovedete si představit, že tisíc tun posunete pouhou rukou? Podle vědců z pražské ČVUT to je teoreticky možné. V laboratořích zkoumají takzvané superlubrikanty. To jsou materiály, které výrazně snižují tření. Díky nim by provoz mechanických přístrojů mohl být o dost levnější a také by měly delší životnost. Teoretické výsledky se nyní experti snaží převést do praxe. Praha 21:30 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Nacházím se v jedné z mnoha laboratoří na Fakultě elektrotechnické ČVUT v centru Prahy. Své zázemí tady má Skupina pokročilých materiálů. Jsou v ní většinou cizinci z různých koutů planety. U počítačů a měřicích přístrojů všichni společně řeší jediné téma – tření. Právě tření je hlavním viníkem ztráty energie a také opotřebení všech mechanických přístrojů.

„Například když bruslíte na ledě, stále máte tření mezi bruslí a ledem. A teď si představte, že jednoho dne by tam to tření prostě nebylo. Takže brusle by byly v neustálém pohybu, a to bez naší námahy. Třeba řeku byste přebruslili bez jakéhokoliv dalšího odporu. Tohle je naše myšlenka: umožnit dvěma částem, aby mezi sebou neměly v podstatě žádné tření,“ vysvětluje jeden z vědců – Číňan Liao Mengzhou.

Právě on je hlavním autorem článku, který vyšel v prestižním časopise Nature Materials. Popisuje, jak vědci v těchto laboratořích na speciálních mikroskopech naměřili pravděpodobně vůbec nejnižší hodnoty součinitele tření na světě: jednu miliontinu. Za takových podmínek bychom teoreticky zvládli tisíc tun posunout pouhou rukou.

Superlubrikanty nahradí olej

Snižovat tření mají takzvané superlubrikanty. Ty chce Skupina pokročilých materiálů co nejvíce přiblížit praxi. „Sníží náklady na provoz. Když si představíte například auto, zhruba deset procent energie potřebujete na překonání tření v motoru. Kdybychom dokázali ztrátu snížit o jediné procento, znamenalo by to úsporu milionů tun paliva každý rok,“ popisuje vedoucí skupiny Tomáš Polcar.

Superlubrikanty jsou velmi tenké, v podstatě jde o 2D materiály. Můžou obsahovat třeba grafen. Jejich vrstva by byla už na samotných součástkách. „Kdyby se to podařilo, dokážeme tímto lubrikantem eliminovat běžné mazání, jako je třeba olej.“

Využití v průmyslu

I když je cesta k reálnému uplatnění takových materiálů ještě dlouhá, první úspěchy v tomto ohledu už vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT mají.

„Podařily se už některé vrstvy, které mají podobný princip, uplatnit v průmyslu, například v letectví,“ dodává Tomáš Polcar. Odhaduje, že nové superlubrikanty, které ještě více sníží tření, by mohly do deseti let najít uplatnění ve vojenském a také vesmírném průmyslu.