Před půl stoletím zemřel bankéř Hjalmar Schacht, spolutvůrce Hitlerova ‚hospodářského zázraku‘

Měl pověst finančního génia, který nastartoval skomírající německou ekonomiku, zkrotil hyperinflaci a stabilizoval státní finance. Bankéř Hjalmar Schacht by si nejspíš zasloužil obdiv, nebýt toho, že oddaně sloužil Adolfu Hitlerovi, kterému pomáhal financovat jeho nákladné sociální a zbrojní projekty. Ve čtvrtek uběhlo od jeho úmrtí 50 let a jeho život tak připomněl i pořad Portréty na Českém rozhlasu Plus.

