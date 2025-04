Nový pohled na Titanic. Detailní 3D model vraku vnáší světlo do příběhů posádky

Titanic je nejspíš nejlépe prozkoumaný vrak v dějinách - přesto vědci stále odhalují nové detaily a okolnosti zkázy legendární lodi. Americký časopis National teď přichystal dokument, který vezme diváky přímo na dno oceánu. To všechno díky detailnímu 3D skenu celého vraku. Washington 15:00 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3D model vraku Titaniku | Foto: Handout, Atlantic/Magellan | Zdroj: AFP / Profimedia

Spíš než převratné nové informace o tragédii, poodhalil výzkum různý detaily. Alespoň podle toho co zatím tvůrci dokumentu zatím zveřejnili.

Nově objevené detaily mohou vědcům například pomoci rozhodnout, která z verzí událostí byla pravdivá, pokud se líčení různých svědků rozchází.

Nová odhalení

To je třeba případ prvního důstojníka Williama Murdocha, kterému se někdy klade za vinu, že bral úplatky za to, že pouštěl do záchranných člunů i muže, nebo že ve zmatku kolem spouštění člunů zastřelil dva cestující a pak spáchal sebevraždu.

Nové detaily tak například podporují svědectví druhého důstojníka, Charlese Lightollera. Ten vyšetřovatelům později řekl, že Murdoch se do poslední chvíle snažil spouštět záchranné čluny, dokud ho nesmetla vlna při potopení lodi.

„Tohle je stanoviště záchranných člunů číslo 1. Tenhle jeřáb je vztyčený, což znamená, že se posádka právě připravovala spustit záchranný člun. To podporuje svědectví druhého důstojníka, který stál hned tady na horní palubě. A tenhle jeřáb tu pořád stojí jako němý svědek jeho verze událostí“ ukazuje v dokumentu na obrovské obrazovce Parks Stevenson, jeden z předních odborníků na zkázu Titaniku.

Nejmenší detaily

Tvůrci totiž v rámci dokumentu postavili v hale obří obrazovku, díky které se Stevenson může doslova procházet po vraku Titaniku, oddálit si jej a prohlédnout v celku či naopak zaostřit na jeden detail.

Model vraku je totiž skutečně detailní. Je na něm možné rozeznat jednotlivé nýty, nebo přečíst čísla vyražená do lodního šroubu. Je složený z víc než 715 tisíc jednotlivých fotek a mnoha přesných měření, která v roce 2022 pořídily podmořské drony.

Je tak třeba i vidět nastavení jednotlivých ovládacích prvků v jedné ze strojoven, která byla v místě, kde se loď rozpůlila.

Na skenu tak můžeme vidět i otevřené klapky, které potvrzují svědectví o tom, že strojníci do poslední chvíle udržovali parní stroje v provozu - včetně elektrického generátoru.

Díky tomu světla na lodi svítila až do samotného konce, což rozhodně výrazně usnadnilo evakuaci cestujících. Fungoval také telegraf, kterým posádka volala o pomoc.

Titanik z nové presepktivy

Model jako takový není veřejně přístupný, takže to bude velká šance podívat se na množství zatím nezveřejněných detailů.

Parks Stephenson z vlastní zkušenosti říká, že v téhle hloubce a absolutní tmě je možné spatřit z ponorky vždycky jen velmi malý výsek - největší přínos toho 3D modelu podle něj spočívá tom, že nabízí pohled na celý vrak a jeho okolí

„Je to jako prohledávat místo činu - potřebujete vidět důkazy, ale také kontext, ve kterém se nacházejí. A takový celkový pohled na vrak je klíčový k pochopení toho, co se vlastně stalo“ vysvětluje Stephenson.

Dokument bude možné najít na streamovací platformě Disney+ od pátku.

3D scan vraku Titaniku | Foto: Handout, Atlantic/Magellan | Zdroj: AFP / Profimedia