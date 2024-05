Natáčeli jsme v noci ve studené vodě, Cameron je trošku blázen, vzpomíná český kaskadér na Titanik

Od premiéru filmu Titanik uběhlo už čtvrt století. Zlomový byl ale především pro české kaskadéry, kteří se na něm podíleli. Byl to totiž jejich první velký výjezd do zahraničí. „Voda tam byla fakt studená – nějakých 18 stupňů. Když jste v ní byl hodinu, tak jste byl promrzlý i s neoprenem,“ vzpomíná Leoš Stránský, koordinátor kaskadérů, pilot a letecký akrobat Praha 20:05 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kate Winslet a Leonardo DiCaprio jako Rose DeWitt Bukater a Jack Dawson ve filmu Titanic | Zdroj: Falcon

Co to znamená koordinátor?

Koordinátor kaskadérů je nejvyšší funkce, které může kaskadér dosáhnout. Je to takový šéf nebo manažer kaskadérského týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „James Cameron je trošku blázen. Má svoji vidinu a chce dosáhnout toho, co si předsevzal,“ vybavuje si Leoš Stránský, koordinátor kaskadérů

Pracujete přímo pro britskou produkci?

V Londýně jsem pracoval hodně dlouho. Posledních sedm let ale dělám pro americké produkce – Warner Bros nebo Disney.

Jak to vzniklo? Na začátku byl pověstný Titanik, který by bez Čechů asi nenatočili, ne?

Tak oni by to bez nás asi natočili, ale bylo by to hezké, kdyby tomu tak bylo. Je to ale přelomový rok v mé kariéře. Tehdy poprvé vyjel český tým někam do zahraničí, rovnou do Ameriky točit velkofilm. Bylo to nedlouho po revoluci. Ale jinak už předtím jsme pracovali se zahraničními produkcemi tady v Čechách.

Jak jste se k profesi kaskadéra, o které sní každý kluk, dostal?

Dělal jsem za mlada sportovní gymnastiku. Studoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu. Jednou tam přišli gymnastky z Divadla E. F. Buriana a říkaly: „Potřebovali bychom, aby tam někdo udělal nějakou stojku, přemet…“ Tak jsem se přihlásil.

Byl to hezký přivýdělek. Potkal jsem se Ondrou Vetchým a s dalšími herci, kteří říkali: „Proč nejsi kaskadér, když jsi takhle dobrej?“ Slovo dalo slovo, přihlásil jsem se ke kaskadérům, vyzkoušeli si mě na tréninku a za měsíc jsem to začal dělat.

Noci ve studené vodě

Je k nevíře, že od premiéry Titaniku už uteklo víc než čtvrt století. Jak na to natáčení tehdy v Mexiku vzpomínáte?

Teď už jenom v dobrém. Když jsme to dělali, tak to bylo horší, protože James Cameron je trošku blázen. Má svoji vidinu a chce dosáhnout toho, co si předsevzal, takže je mu jedno, jestli se dělá ve dne, nebo v noci. Nutil takto dělat celý štáb.

Vzhledem k tomu, že se Titanik bohužel potopil v noci, tak se všechno muselo natáčet po setmění. Poslední tři měsíce jsme dělali v noci, šest sedm dní v týdnu ve studené vodě. Bylo to hodně náročné, ale uchovaly se mi jenom ty dobré vzpomínky.

Jak to že v Mexickém zálivu byla studená voda?

Je to Tichý oceán. Nenatáčeli jsme přímo v něm, ale bylo to v zimním období na západním pobřeží. Tam je voda fakt studená – nějakých 18 stupňů. Když jste v ní byl hodinu, tak jste byl promrzlý i s neoprenem. Občas jsme neopren ani mít nemohli, protože jsme museli mít kostým.

Jaký výkon se vám vybavuje, když vzpomínáte na toto natáčení?

Myslím, že nejsložitější pro nás všechny bylo, když jsme hromadně skákali z Titaniku, který se potápěl. Cameron chtěl vidět, jak lidé skáčou na sebe. Takže dopadnete do vody a vedle vás už dopadá někdo jiný. Nebo vy někomu skáčete na hlavu.

