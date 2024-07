Mise Titanic zmapuje vrak nejpodrobněji v historii. Snímky kamer rozliší i zrnka písku

Dvě robotická vozidla se ponoří na dno oceánu, aby pořídila miliony fotografií s vysokým rozlišením a vytvořila 3D model všech trosek. „Chceme si vrak prohlédnout s takovou jasností a přesností, jaké ještě nikdo nedosáhl,“ vysvětlil spoluvedoucí expedice David Gallo.

Na světě je asi jen málo lidí, kteří by neznali příběh údajně nepotopitelného Titaniku. O jeho srážce s ledovcem a ztroskotání existuje nespočet knih, filmů a dokumentů.

Ale přestože je místo vraku od jeho objevení v roce 1985 předmětem opakovaného zkoumání, stále neexistuje podrobná mapa vraku. Některé části jsou prozkoumané jen zběžně.

Tým chce prozkoumat stav některých známých objektů, například velkého kotle, který se vysypal, když se luxusní parník rozlomil napůl. Expedice bude také hledat předměty zaznamenané při předchozích pátráních.

„Pro mě jsou nejzajímavější věci cestujících, zejména jejich zavazadla,“ řekla Tomasina Ray, která spravuje sbírku artefaktů z Titaniku. „Právě osobní věci cestujících pomáhají dokreslit jejich příběhy,“ dodává.

Je to už devátá návštěva společnosti RMS Titanic na místě vraku. Firma v posledních letech vyvolala kontroverze svým přáním pokusit se vyzdvihnout část rádiového zařízení Marconi, které v noci potopení vysílalo nouzové volání.

Pro mnohé je Titanic hrobem patnácti set lidí, kteří té noci v roce 1912 zahynuli. Nikdo by se ho proto neměl dotýkat.

„Chápeme to a rozumíme tomu,“ říká výzkumný pracovník společnosti James Penca. „Potápíme se k Titaniku, abychom se z něj dozvěděli co nejvíce, a jak se sluší na každé archeologické naleziště, děláme to s maximální úctou,“ dodává. Ale nechat ho na pokoji, nechat jeho pasažéry a posádku jen tak zmizet v propadlišti dějin –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ to by podle něj byla největší tragédie ze všech.