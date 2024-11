Výročí posledních transportů z Terezína. V září a říjnu 1944 odvezli nacisté do Osvětimi více než 18 000 lidí

Před 80 lety odjel z Terezína poslední transport na Východ. Stalo se tak 28. října 1944, tedy ve výroční den československého státu. Tehdy čtrnáctiletý Pavel Weiner (1931–2010) si zapsal do deníku: „Dnes tedy má býti ten slavný 28. říjen, který má býti oslavován a zatím je tak ošklivé, deštivé počasí a v Terezíně je vidět samý pláč a smutek. Transport odjíždí. Opět, jiskřička velkého plamene odjíždí. Kam? Nikdo neví.“ Příběhy 20. století Terezín/Osvětim 18:33 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V úterý 20. ledna 1942 se v Berlíně-Wannsee uskutečnila tajná porada o systematickém vyvraždění evropských Židů, které osobně předsedal Reinhard Heydrich. Mimo jiné vydal pokyn ke zřízení židovského ghetta v Terezíně (na snímku) | Zdroj: Archiv Eduarda Stehlíka

Transport měl označení Ev, mířil do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, bylo v něm 2038 lidí. Právě tímto transportem vyvrcholila likvidační akce, kterou nacisté prováděli od konce září.

Během jednoho měsíce vyvezli z terezínského ghetta 18 402 Židů, z nichž většinu záhy zavraždili v plynových komorách (nepřežilo ani deset procent deportovaných).

Co velkým deportacím předcházelo? Dne 23. června 1944 navštívili ghetto Terezín zástupci Červeného kříže. Představitelé organizace, jejímž posláním je chránit životy, zdraví a důstojnost a umenšovat lidské utrpení, usilovali o inspekci v některém z hlavních nacistických koncentračních táborů dlouhé měsíce. Hitlerův aparát chtěl návštěvu propagandisticky využít, proto ji povolil a dobře se na ni připravil.

Ghetto bylo před inspekcí „zkrášleno“ a upraveno, průběh návštěvy pečlivě naplánován a inscenován – tak, aby hosté nepoznali tamní tristní životní podmínky, v jejichž důsledku zemřelo přímo v ghettu více než 30 tisíc lidí.

Izraelská novinářka a přeživší Ruth Bondyová (1923–2017) napsala, že delegáti „neviděli hromadné ubytovny, ubikace starých nebo duševně nemocných, transportní rejstříky, tisíce kartonových krabic s lidským popelem, četníky u bran a přechodu. Kráčeli po vytyčené cestě jako poslušné děti.“

Ruth Bondyová na konci 40. let 20. století | Foto: redakce Post Bellum

Výsledkem velkého divadelního představení (pro publikum, které se o nepřikrášlenou realitu příliš nezajímalo) byla skandální zpráva, v níž představitel Mezinárodního výboru Červeného kříže, Švýcar Maurice Rossel, popsal ghetto jako příkladné židovské sídliště a především tvrdil, že z Terezína není nikdo nikam deportován: „Tábor Terezín je ‚Endlager‘, normálně není nikdo, kdo sem jednou přišel, poslán jinam.“ Němci využili zkrášlené ghetto také k natočení propagandistického filmu.

Obavy ze vzpoury v ghettu

Maurice Rossel svou spokojenost s „židovským sídlištěm“ projevil okamžitě, písemnou zprávu zřejmě předložil až koncem léta nebo začátkem září 1944. V té době už bylo zjevné, že Německo prohraje válku.

Na východní frontě rychle postupovala Rudá armáda, v červnu se Spojenci vylodili v Normandii. V Terezíně zůstávalo asi 30 tisíc židovských vězňů, mnozí z nich ještě mladí nebo relativně mladí.

Podle historiků se tehdy nacisté obávali možné vzpoury – Miroslav Kárný napsal, že „jedním z momentů, které vedly k vyprázdnění terezínského ghetta a deportování lidí v produktivním věku, jakož i dosavadních pracovníků samosprávy, byla snaha oslabit rezistenční potenciál Terezína.“

Eva Loevidt-Erbenová poslední foto před deportací, Strašnice 1939 | Foto: Post Bellum

„Svědčí o tom i dopis, který tehdy Heinrich Himmler zaslal vyššímu veliteli SS a policie a současně německému státnímu ministrovi v protektorátu K. H. Frankovi, v němž upozorňoval na možnost povstání v českých zemích v nejbližších týdnech a nutnost preventivních opatření.“

Ve velkých podzimních deportacích roku 1944 zřejmě hrála roli také skutečnost, že antisemitismus měl v nacistické ideologii natolik velký význam, že Adolf Hitler kladl do poslední chvíle zásadní důraz na „konečné řešení židovské otázky“.

V září 1944 oznámila židovská samospráva ghetta (podřízená nacistickým příkazům), že z Terezína bude odvezen větší počet vězňů „k pracovnímu nasazení“. 27. září byl popraven starší ghetta Paul Epstein. 28. září odjel první z velkých transportů, do nichž byli zařazeni téměř všichni členové rady starších a další představitelé židovské samosprávy s rodinami.

Hana Lustigová-Hnátová s rodiči a bratrem Arnoštem | Foto: Post Bellum

Transportů bylo do 28. října 1944 celkem jedenáct, každý z nich odvážel do Osvětimi-Březinky 1500–2500 lidí. Více než tisíc lidí se tehdy do transportů přihlásilo dobrovolně – nevěděli, kam pojedou, ale doufali, že se setkají se svými blízkými.

Zářijové a říjnové deportace přežili pouze ti, kdo byli po příjezdu do vyhlazovacího tábora „vyselektováni“ (tedy nešli ihned do plynových komor, ale byli vybráni jako ještě vhodní k otrocké práci) a odesláni z Osvětimi na jiná místa.

Jan Roček a jeho sestra Helga před válkou | Zdroj: Post Bellum (5002401)

Mnozí z nich však umírali později při evakuačních pochodech (pochodech smrti) a dokonce i na sklonku války v důsledku naprostého vyčerpání. V Příbězích 20. století budou vzpomínat například Helga Weissová-Hošková (nar. 1929), Jan Roček (nar. 1924), Eva Erbenová (nar. 1930) a Hana Hnátová (1924–2022).

Do ghetta Terezín bylo od listopadu 1941 do dubna 1945 deportováno asi 140 tisíc mužů, žen a dětí považovaných podle norimberských rasových zákonů za Židy. Mezi 20. dubnem a 6. květnem 1945 k nim přibylo ještě více než 15 tisíc příslušníků tzv. evakuačních transportů, které z různých koncentračních táborů přivážely židovské i nežidovské vězně.

Celkem terezínským ghettem prošlo asi 155 tisíc mužů, žen a dětí. Z ghetta bylo vypraveno celkem 63 transportů na Východ, jimiž odešlo více než 87 tisíc osob. Z nich se dočkalo osvobození jen necelých 3800 lidí.