Posmrtní avataři vytvoření umělou inteligencí? ‚Musí být hlavně konsensuální,‘ zdůrazňuje právnička

Scarlett Johanssonová se soudí se společností OpenAI kvůli možnému kopírování jejího hlasu. V poslední řadě seriálu Black Mirror sledujeme ženu, která na základě poskytnutých dat vidí svůj vlastní život na streamovací platformě. Stávají se takové příběhy i naší vlastní současností? Otázky práva na identitu a duševní vlastnictví ve vztahu s AI rozebírá pro Radio Wave právnička a výzkumnice Veronika Macurová Křížová. podcast vlna Praha 8:13 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z možností, jak využít umělou inteligenci, je i digitální avatar, který ponese atributy konkrétního člověka, jako vizuální podoba a hlas (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Důležité bude označování syntetických médií. To předepisuje s některými výjimkami i AI Act Evropské unie. Také bude důležitá možnost mapování původu dat,“ vyzdvihuje některé ze zásadních podmínek pro práci s umělou inteligencí právnička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakou ochranu by měl poskytovat AI Act nebo DSA (Digital Service Act), nařízení platné v Evropské unii, zjistíte v podcastu Vlna

Jednou z možností, jak využít umělou inteligenci, je i digitální avatar, který ponese atributy konkrétního člověka, jako vizuální podoba a hlas. Z právního hlediska je podle Macurové Křížové pro další využití AI důležitá i prokazatelnost, který z takových avatarů je konsenzuální a který ne.

„Myslím si, že to zaslouží hlubší výzkum z hlediska sociální psychologie,“ upozorňuje odbornice s ohledem na to, jak široké pole využití takových syntetických médií je.

Avatary je možné využívat jako nový komunikační kanál pro osoby, které ho nemají třeba kvůli zdravotnímu znevýhodnění.

Nebo to může být forma digitálního náhrobku. To pak bude měnit způsob truchlení pro naše blízké. Otázkou je, co to přinese z hlediska etiky.

Právnička Veronika Macurová Křížová | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

„Nechci je předběžně pohřbívat, ale kapely ABBA nebo Kiss nejen že už poskytly práva ke své digitální knihovně, ale natrénovala se na nich digitální vystoupení, která jsou velice úspěšná,“ poukazuje Veronika Macurová Křížová na aktuální vývoj.

Na datasetech k tréninku takových AI nástrojů se podílíme v podstatě všichni, upozorňuje expertka. Pokud chceme mít kontrolu nad tím, jak jsou naše osobní data a média dál využívána, vyžaduje to hodně času a pečlivé čtení smluvních podmínek vyhledávačů nebo aplikací.

„Jsou kolegové, co říkají: ‚Použijte proti umělé inteligenci umělou inteligenci a nechte si analyzovat podmínky užívání platforem některým z nástrojů AI. Ten vám vypíchne, na co si dát pozor‘,“ říká.

Zároveň připomíná, že je vždy potřeba si takové výstupy zkontrolovat a ověřit.

Pokrývají změny v legislativě adekvátně vývoj technologií, který budeme zaznamenávat v příštích letech a měsících? Poslechněte si rozhovor s Veronikou Macurovou Křížovou, audio je v úvodu článku