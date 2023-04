Za úhyny racků může nový genotyp ptačí chřipky. Veterináři nabádají k opatrnosti chovatele drůbeže

Vyšetření hromadných úhynů racků potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky. Genotyp napadající kolonie racků je shodný s variantou, která se objevila u racků mořských v západní Evropě. Médiím to ve čtvrtek řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Masivní úhyn racků způsobený ptačí chřipkou zaznamenali veterináři v uplynulých dnech na Hodonínsku a Kladensku a ve čtvrtek se ptačí chřipka potvrdila také na Kroměřížsku. Praha 18:48 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetření hromadných úhynů racků potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nově potvrzený genotyp je podle veterinární správy pro racky stejně nebezpečný, jako je podtyp ptačí chřipky označovaný jako H5N1 nebezpečný pro hrabavou drůbež. Vorlíček uvedl, že hromadné úhyny racků hlásí také Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie.

„Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v Evropské unii nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků,“ doplnil.

Vzhledem k tomu, že jde o nákazu u volně žijících ptáků, nepřijímají se žádná mimořádná veterinární opatření. Zákaz venkovního chovu platil do 3. března.

Veterináři ale varují před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a apelují na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti. Pokud je to možné, měli by podle minimalizovat riziko kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

Ptačí chřipka se doposud objevovala hlavně v chovech drůbeže. Naposledy se ve středu potvrdilo letos dvacáté ohnisko v malochovu v Židněvsi na Mladoboleslavsku. Doposud největší ohnisko v Česku se potvrdilo ve velkochovu na Tachovsku, kde se nákaza poprvé objevila na konci loňského roku.

Veterináři postupně nařídili likvidaci zhruba 750 000 nosnic ve třech halách. Z podniku bylo do kafilerie odvezeno zhruba 1000 tun drůbeže a muselo se zlikvidovat sedm milionů vajec.

Ředitel veterinární sekce Státní veterinární správy Petr Šatrán již dříve uvedl, že v zemích Evropské unie bylo kvůli ptačí chřipce v posledních dvou letech utraceno zhruba 50 milionů kusů drůbeže.