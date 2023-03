Šéfka drůbežářů: Drahá vejce dorovnala evropský průměr, je to i kvůli zákazu klecového chovu

Ceny vajec byly v lednu v Evropské unii meziročně vyšší o 30 procent, uvedl v pátek Evropský statistický úřad Eurostat. Nejvyšší nárůst ze zemí unijního bloku zaznamenalo Česko, kde vejce zdražila o 85 procent. Podle pátečních údajů Českého statistického úřadu byl meziroční nárůst cen v únoru víc než 95 procent. „Cena u nás rostla z nízkého základu,“ říká předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Praha 21:54 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli ptačí chřipce bylo potřeba utratit velké množství nosnic, což má také za následek dražší vejce, říká Dlouhá (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč obecně v Evropské unii rostou ceny vajec?

V Evropské unii rostou ceny vajec už od posledního čtvrtletí roku 2022. Je to z důvodu opravdu nákazové situace a zvýšených ohnisek ptačí chřipky. Miliony nosnic a celkově kusů drůbeže se muselo kvůli této nákaze utratit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cenu vajec ovlivňuje také zákaz klecového chovu, míní předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá ve večerní publicistice Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.

Bohužel poslední den loňského roku to zastihlo komerční chov nosnic v Plzeňském kraji a v lednu se utrácelo okolo tři čtvrtě milionu kusů nosnic, což je pětina nebo šestina tuzemské produkce nosnic v zemědělském sektoru. Cena vajec stoupla z celkového nedostatku nosnic v Evropě, tím pádem i v České republice.

A je to dostatečné vysvětlení? V tomto směru dosahujeme jako Česká republika rekordu, co se týče nárůstu ceny.

Toho dosahujeme až začátkem letošního nebo koncem loňského roku. Posledních 10 až 15 let jsme byli právě na chvostu Evropy. V současné chvíli se v Evropské unii prodává 100 kilogramů vajec průměrně za 258 eur a v České republice za 256 eur.

V České republice ale cena od loňského podzimu rostla ze strašně nízkého základu, kdy jsme byli nejlevnější v Evropě společně se Španělskem, Maltou a těmito jižními zeměmi. Z tohoto důvodu se nám teď to procento zdá vysoké, ale my jsme právě naopak dohnali evropský průměr.

Podobná situace v Polsku

Do jaké míry se tu projevila nákupní horečka Čechů podobně jako před časem u másla?

Myslím, že to bylo v zimě nebo před Vánoci, kdy je vždycky vyšší poptávka. Aktuálně bude vyšší poptávka před Velikonoci. Zapomíná se na to, že ale byly i dny, kdy došlo k výpadkům – v některých obchodních domech třeba vejce vůbec nebyla, protože v České republice denně chybělo okolo 600 kusů tuzemských vajec.

To samozřejmě chybělo i v okolních zemích. Nejhorší situace byla například v Polsku, odkud se sem dováží asi 70 procent vajec z celkových ročních dovozů do České republiky. To se pohybuje okolo 750 milionů kusů.

Teď je v Polsku, kde byla nákazová situace ještě horší, také vyšší cena vajec. A je to opravdu dáno nedostatkem nosnic a jejich utrácením.

Ekonom Petr Dufek řekl, že očekává snižování cen vajec, až se ukáže, že jich ve skutečnosti není nedostatek. Souhlasíte?

Myslím, že ano. Určitě je to ale také dáno zákazem chovu nosnic v takzvaných obohacených klecích, kdy Česká republika před dvěma lety odsouhlasila zákaz chovu nosnic v těchto systémech. A od roku 2027 budeme moci chovat nosnice pouze v alternativních systémech ustájení.

Zákaz klecového chovu

A to myslíte, že už teď ovlivňuje cenu vajec?

Ano. Aktuálně máme v klecích z původních 85 procent už pouze 60 procent nosnic a chovatelé to od zákazu před dvěma lety postupně přestavují. Samozřejmě na to musí mít nějaké finanční prostředky a letos v létě by mělo být vypsáno nové kolo investičních pobídek. Můžeme tedy také očekávat, že právě teď nastane situace, kdy bude řada chovatelů přebudovávat své technologie, což může mít za následek nedostatek vajec.

My se naopak obáváme, že evropský zákaz, o kterém se bude hovořit v rámci Evropské komise až na podzim letošního roku, může znevýhodnit naše chovatele. Pokud se totiž zákaz v ostatních zemích schválí třeba až od roku 2030 nebo déle, tak to bude znevýhodňovat naše chovatele.

Ministerstvo zemědělství si chce posvítit na dodavatelské řetězce, jestli se v nich neděje něco nekalého. Vítáte takovou iniciativu?

Vítáme. A jak už vím od našich chovatelů, tak se šetření bude týkat právě konzumních vajec a drůbežího masa. Nemyslím si, že tuzemští chovatelé jsou ti, kteří by takováto vysoká procenta zvyšovali.

Stačí se podívat na statistická data a je vidět, že obchodní řetězce nebo poslední článek dodavatelské odběratelské vertikály zdražoval nejrychleji a nejvíce. Přitom náklady jsou samozřejmě nejvyšší na chovatelích, jelikož se jim zdražily o 80 procent krmné směsi, o vyšší desítky procent či násobky ceny energií, ať je to elektrická energie nebo zemní plyn. Samozřejmě chovný materiál se například o 20 procent zvýšil.

A vy tu slepici máte rok. Kuře krmíte více než měsíc. A samozřejmě obchod už náklady ani takové mít nemůže, jelikož třeba musí prodat vejce za 21 dní. Takže si myslím, že by obchod, je to můj názor osobní, nemusel třeba tak rychle zdražovat a mít takové obchodní přirážky. Naši zemědělci opravdu museli zdražit, jelikož nikdo nemůže dlouhodobě vyrábět s nějakým velkým mínusem.

